Seniorenweihnachtsfeier in Grafenrheinfeld – Ein festlicher Nachmittag der Dankbarkeit und Wertschätzung

11. Dezember 2025Letztes Update 11. Dezember 2025
Foto Sabine Bromisch
GRAFENRHEINFELD, LKR. SCHWEINFURT – Die traditionelle Seniorenweihnachtsfeier in Grafenrheinfeld, ein fester Bestandteil des Gemeindelebens, hat in diesem Jahr erneut zahlreiche Gäste ab 70 Jahren in die bis auf den letzten Platz gefüllte Kulturhalle gelockt. Bürgermeister Christian Keller hatte zur feierlichen Adventsveranstaltung eingeladen, die ein Zeichen der Anerkennung gegenüber den älteren Bürgerinnen und Bürgern ist.

Die Feier bot einen herzlichen Rahmen für Begegnung und Austausch, untermalt von einem festlichen Programm:

Die Veranstaltung wurde maßgeblich vom Engagement zahlreicher Ehrenamtlicher getragen:

  • Der Sportkegelclub „Doppelturm“ übernahm die Bewirtung.

  • Die Metzgerei Berchtold sorgte für die Verpflegung.

  • Die Malteser aus Grafenrheinfeld stellten einen Fahrdienst bereit, um mobilitätseingeschränkten Senioren die Teilnahme zu ermöglichen.

Die Seniorenweihnachtsfeier unterstrich eindrucksvoll die gelebte Wertschätzung, das Ehrenamt und das starke Miteinander, das Grafenrheinfeld auszeichnet.

Foto Sabine Bromisch

