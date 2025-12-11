Seniorenweihnachtsfeier in Grafenrheinfeld – Ein festlicher Nachmittag der Dankbarkeit und Wertschätzung
GRAFENRHEINFELD, LKR. SCHWEINFURT – Die traditionelle Seniorenweihnachtsfeier in Grafenrheinfeld, ein fester Bestandteil des Gemeindelebens, hat in diesem Jahr erneut zahlreiche Gäste ab 70 Jahren in die bis auf den letzten Platz gefüllte Kulturhalle gelockt. Bürgermeister Christian Keller hatte zur feierlichen Adventsveranstaltung eingeladen, die ein Zeichen der Anerkennung gegenüber den älteren Bürgerinnen und Bürgern ist.
Die Feier bot einen herzlichen Rahmen für Begegnung und Austausch, untermalt von einem festlichen Programm:
-
Musikalische Gestaltung: Die Rafelder Adventsbläser unter der Leitung von Dominik Berchtold und die Veeh-Harfengruppe Rafelder Saitenklang mit Leiter Mathias Kupczyk sorgten für eine warme, adventliche Stimmung.
-
Generationsübergreifender Auftritt: Ein besonderer Höhepunkt war der Auftritt der Kindergartenkinder, der die Generationen miteinander verband.
-
Dekoration: Herlinde Heinisch und ihr Team von der Seniorenbegegnung hatten den festlichen Tischschmuck gebastelt. Als Erinnerung konnten die Gäste einen kleinen Christbaum aus Papier mit nach Hause nehmen.
Die Veranstaltung wurde maßgeblich vom Engagement zahlreicher Ehrenamtlicher getragen:
-
Der Sportkegelclub „Doppelturm“ übernahm die Bewirtung.
-
Die Metzgerei Berchtold sorgte für die Verpflegung.
-
Die Malteser aus Grafenrheinfeld stellten einen Fahrdienst bereit, um mobilitätseingeschränkten Senioren die Teilnahme zu ermöglichen.
Die Seniorenweihnachtsfeier unterstrich eindrucksvoll die gelebte Wertschätzung, das Ehrenamt und das starke Miteinander, das Grafenrheinfeld auszeichnet.
