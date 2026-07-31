Seniorin auf Hauptfriedhof beraubt – Kriminalpolizei sucht Zeugen

WÜRZBURG / INNENSTADT – Am Donnerstagmorgen wurde einer Seniorin auf einem Weg im Hauptfriedhof eine Halskette entrissen. Die Kriminalpolizei Würzburg ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Gegen 07.45 Uhr war die 67-jährige Deutsche auf einem Weg im Hauptfriedhof unterwegs, als ihr zwei männliche Personen entgegenkamen. Einer der Männer soll die Frau angerempelt und ihr dabei die getragene Halskette entrissen haben. Anschließend flüchtete der Täter.

Der Begleiter des Mannes sprach die Seniorin noch in akzentfreiem Deutsch an und entfernte sich danach ebenfalls. Nach aktuellem Ermittlungsstand geht die Kriminalpolizei davon aus, dass diese zweite Person nicht an der Tat beteiligt war. Er könnte jedoch wichtige Hinweise zum Täter geben.

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Die beiden Männer werden wie folgt beschrieben:

Person 1:

etwa 170 cm groß

schlanke Statur

circa 20 Jahre alt

kurze schwarze, glatte Haare

bekleidet mit schwarzem Kapuzenpullover und schwarzer Jogginghose

Person 2:

etwa 180 cm groß

schlanke Statur

circa 20 Jahre alt

kurze schwarze Haare

bekleidet mit weißem Sweatshirt und schwarzer Hose

Kurz vor der Tat soll zudem ein weißes Nutzfahrzeug in Richtung Ölberg gefahren sein. Der Fahrer könnte als möglicher Zeuge in Betracht kommen.

Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 0931/457-1732 zu melden.