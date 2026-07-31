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Seniorin begeht innerhalb kurzer Zeit zwei Ladendiebstähle

31. Juli 2026Letztes Update 31. Juli 2026
Seniorin begeht innerhalb kurzer Zeit zwei Ladendiebstähle
Symbolbild: 2fly4
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SCHWEINFURT – Eine 70-jährige Frau hat am Donnerstagmittag innerhalb kurzer Zeit zwei Ladendiebstähle in der Schweinfurter Innenstadt begangen. Bei der zweiten Kontrolle entdeckte die Polizei weiteres mutmaßliches Diebesgut.

Gegen 12 Uhr wurde eine Streife der Polizei zu einem Bekleidungsgeschäft am Markt gerufen. Die Seniorin soll dort ein Kleidungsstück entwendet haben und war auf ihrer Flucht von der Sicherheitswacht gestellt worden. Nach der Anzeigenaufnahme wurde die Ware an das Geschäft zurückgegeben, die Frau zunächst wieder entlassen.

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Nur wenige Minuten später wurden Polizeibeamte am Marktplatz auf eine Auseinandersetzung aufmerksam, an der dieselbe Frau beteiligt war. Mitarbeiter eines weiteren Bekleidungsgeschäfts hatten beobachtet, wie sie erneut Waren entwendet haben soll. Bei einer anschließenden Durchsuchung fanden die Beamten weiteres mutmaßliches Diebesgut in ihrer Tasche.

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Die 70-Jährige wurde zur Dienststelle gebracht und eindringlich belehrt. Gegen sie wird nun wegen mehrfachen Ladendiebstahls ermittelt. Bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung gilt die Unschuldsvermutung.


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