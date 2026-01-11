Seniorin bestohlen – Unbekannter entwendet Handtasche aus Rollator
WÜRZBURG / INNENSTADT – In der Neutorstraße ist am Samstagmittag eine 86-jährige Seniorin Opfer eines dreisten Diebstahls geworden. Gegen 13:10 Uhr verließ die Frau ihr Wohnanwesen mit Hilfe ihres Rollators, als ihr ein bislang unbekannter Mann zunächst freundlich die Haustür aufhielt. Unmittelbar darauf nutzte der Täter den Moment der Überraschung, griff sich die im Rollator abgelegte Handtasche der Seniorin und flüchtete in Richtung Bahnhof. In der Tasche befanden sich neben einer geringen Menge Bargeld auch Mobiltelefon und diverse Karten; der Gesamtschaden wird auf etwa 300 Euro beziffert.
Die Polizei Würzburg-Stadt hat umgehend die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zum Täter geben können. Der Gesuchte wird als circa 170 cm groß und schlank beschrieben. Er hat eine helle Hautfarbe und flüchtete nach der Tat zu Fuß vom Tatort in der Innenstadt.
Bürgerinnen und Bürger, die zum fraglichen Zeitpunkt in der Neutorstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 0931/457-2230 in Verbindung zu setzen. Jeder Hinweis könnte dabei helfen, den Unbekannten zu identifizieren, der die Hilfsbereitschaft beim Aufhalten der Tür als Vorwand für seine Tat missbrauchte.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!