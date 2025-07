Seniorin in Würzburg wurde nach Bankbesuch bestohlen

WÜRZBURG – In der Innenstadt ist es am Sonntagnachmittag zu einem dreisten Diebstahl gekommen. Eine 87-jährige Seniorin wurde Opfer von zwei bislang unbekannten Täterinnen, die ihr in der Straßenbahn den Geldbeutel entwendeten.

Die Frau hatte am 07.07.2025, gegen 14:50 Uhr, in einer Bankfiliale 500 Euro Bargeld abgehoben und anschließend ihren Geldbeutel in der Tasche ihres Rollators verstaut. Die beiden Täterinnen beobachteten offenbar das Geschehen, folgten der Seniorin in die Straßenbahnlinie 4 und schlugen in der Domstraße zu. Dort lenkten sie die Frau gezielt ab und entwendeten unbemerkt den Geldbeutel.

Der Beuteschaden beläuft sich auf rund 600 Euro. Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt ermittelt nun wegen Diebstahls und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Täterinnen geben können, sich unter der Telefonnummer 0931/457-2230 zu melden.