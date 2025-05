Seniorin wird mit Wasserglas-Trick abgelenkt und bestohlen

WÜRZBURG/INNENSTADT – Eine Seniorin gab an, dass am Montag den , zwischen 14.00 Uhr und 15.00 Uhr ein unbekannter Mann an ihrer Wohnungstür am Friedrich-Ebert-Ring geklingelt hatte und sich als Mitarbeiter eines Internetanbieters vorstellte. Im Rahmen eines Gesprächs in der Küche hatte er um ein Glas Wasser gebeten.

Während sich die Geschädigte um das Wasser kümmerte, nahm sich der Täter aus dem Portemonnaie das darin befindliche Bargeld. Es entstand ein Schaden von 110 Euro, dieser wurde jedoch erst am darauffolgenden Tag von der Seniorin bemerkt.

Eine Täterbeschreibung lautet wie folgt: männlich; circa 175 cm groß; schlank; dunkle lange Haare, die zu einem Zopf zusammengebunden waren; gute deutsche Aussprache; Weste mit „O2“ Logo.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt führt Ermittlungen wegen Diebstahl aus Wohnungen und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Vorfall machen können, sich unter der Telefonnummer 0931/457-2230 zu melden.