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Sennfeld räumt auf: Große Flurreinigung am 21. März

19. März 2026Letztes Update 19. März 2026
Sennfeld räumt auf: Große Flurreinigung am 21. März
Symbolfoto: 2fly4
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SENNFELD – Am Samstag, den 21. März 2026, lädt die Gemeinde Sennfeld wieder zur großen jährlichen Müllsammelaktion ein, um die heimische Flur von Unrat zu befreien. Alle Bürgerinnen und Bürger sowie die örtlichen Vereine sind herzlich aufgerufen, gemeinsam anzupacken und ein Zeichen für eine saubere Umwelt zu setzen.

Der Startschuss für die Aktion fällt um 9:00 Uhr direkt an der Feuerwehrgerätehalle, die als zentraler Treffpunkt dient. Besonders erfreulich ist, dass auch Schüler und Jugendliche ab 11 Jahren willkommen sind, um die Aktion tatkräftig zu unterstützen. Begleitet wird die Flurreinigung durch die Mitarbeiter des gemeindlichen Bauhofes, die zudem Fahrzeuge für den Abtransport des gesammelten Mülls bereitstellen.

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Die Gemeinde rechnet mit rund 80 bis 100 freiwilligen Helfern aus verschiedenen Gruppen und Vereinen. Als Dankeschön für den ehrenamtlichen Einsatz wartet im Anschluss an die Arbeit ein kleiner gemeinsamer Imbiss auf alle Beteiligten.

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