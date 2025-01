Sennfeld und Schweinfurt: Ein vollendeter und ein vereitelter Einbruch – Kripo sucht Zeugen

SCHWEINFURT UND SENNFELD – LKRS. SCHWEINFURT – Am gestrigen Nachmittag ereigneten sich in Schweinfurt und Sennfeld zwei Einbrüche, bei denen die Polizei von einem möglichen Zusammenhang zwischen den Taten ausgeht. Während die Täter in Sennfeld ungestört agieren konnten, verhinderte eine wachsame Anwohnerin in Schweinfurt eine weitere Tat.

Einbruch in Sennfeld

Unbekannte Täter nutzten die Abwesenheit der Anwohner und brachen in ein Reihenhaus „Am Breiten Rain“ ein. In der Zeit von 17:30 Uhr bis 19:30 Uhr gelang es den Tätern, gewaltsam über ein Fenster einzudringen und das Erdgeschoss nach Wertgegenständen zu durchsuchen. Der Sachschaden wird vorläufig auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Ob die Täter dabei Beute machten, ist noch unklar und Teil der laufenden Ermittlungen.

Vereitelter Einbruch in Schweinfurt

Im Stadtteil Kiliansberg versuchten die Täter auf ähnliche Weise, in ein freistehendes Einfamilienhaus einzubrechen. Gegen 18:00 Uhr wurden zwei Männer dabei beobachtet, wie sie an einem Fenster zu schaffen machten. Eine aufmerksame 59-jährige Nachbarin bemerkte das Geschehen und alarmierte umgehend die Polizei. Dank ihrer schnellen Reaktion konnten die Beamten rasch vor Ort sein und das Gebäude sichern. Es wurden umfangreiche Fahndungsmaßnahmen eingeleitet, bei denen auch eine Drohne der Polizei zum Einsatz kam. Die Täter flüchteten jedoch unerkannt. Der Sachschaden wird ebenfalls auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei Schweinfurt hat die Ermittlungen in beiden Fällen übernommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Taten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09721/202-1731 bei der Kriminalpolizei Schweinfurt zu melden.