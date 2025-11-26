Sennfelder Lebenshilfe-Werkstatt überreicht Bildungszertifikate an Absolventen
SENNFELD – In der Werkstatt für behinderte Menschen Sennfeld, die zur Lebenshilfe Schweinfurt gehört, fand am Dienstag, den 18. November 2025, die feierliche Abschlussveranstaltung des Berufsbildungsbereichs statt. Insgesamt elf Absolventen erhielten nach erfolgreich abgeschlossener Bildungszeit ihr Bildungszertifikat.
Werkstattleiter Günter Scheuring würdigte in seiner Ansprache die persönliche Entwicklung der Absolventen und betonte: „Ihr habt eine wichtige Hürde in Eurem Leben mit Erfolg gemeistert. Eine Hürde des Lernens, des Begreifens und des sich Einordnens in unsere Gesellschaft, ins Arbeitsleben.“
Ein besonderer Höhepunkt der Feier war die Laudatio von Sozialpädagogin Corina Holzinger, die an jeden Teilnehmer persönliche und wertschätzende Worte richtete. Bildungsbegleiter Stefan Hömer blickte zudem auf den Verlauf der Bildungszeit und die gemeinsamen Erfahrungen zurück. Er erinnerte an Sonderprojekte, die in Kooperation mit der Realschule Eltmann oder den Fränkischen Rohrwerken realisiert wurden und den Absolventen ermöglichten, ihre Fähigkeiten unter realen Bedingungen weiterzuentwickeln.
Die Werkstatt Sennfeld ist die größte der sechs Werkstätten der Lebenshilfe Schweinfurt und beschäftigt rund 530 Mitarbeiter mit und ohne Handicap. Der Berufsbildungsbereich dient dazu, Mitarbeitern mit Behinderung, die neu in der Werkstatt anfangen, eine Arbeit nach ihren individuellen Interessen und Fähigkeiten zu finden. Das Angebot umfasst Tätigkeiten in der Metall- und Holzbearbeitung, im Montage- und Verpackungsbereich sowie arbeitsbegleitende Maßnahmen wie Praktika auf dem ersten Arbeitsmarkt.
