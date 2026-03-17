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Sensorspaziergang durch die Haßfurter Innenstadt: Technik im Alltag erleben

17. März 2026Letztes Update 17. März 2026
Sensorspaziergang durch die Haßfurter Innenstadt: Technik im Alltag erleben
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HASSFURT IM LANDKREIS HASSBERGE – Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Grüne Stunde“ laden das Mehrgenerationenhaus Haßfurt und Smart Green City Haßfurt am Dienstag, den 24. März 2026, zu einem besonderen Rundgang ein. Ab 16:00 Uhr können interessierte Bürgerinnen und Bürger bei einem Sensorspaziergang erfahren, wie moderne Technik die Stadt nachhaltiger und lebenswerter macht.

Sensoren erfassen heute wichtige Daten zu Themen wie Umwelt, Verkehr, Energie und Klima. In Haßfurt werden diese Informationen bereits aktiv genutzt, um die Arbeit der Stadtverwaltung effizienter zu gestalten und konkrete Verbesserungen für die Bevölkerung zu erzielen. Während des Spaziergangs durch die Innenstadt werden verschiedene Sensoren im direkten Einsatz gezeigt. Das Team von Smart Green City Haßfurt steht dabei bereit, um Fragen zur Technik und deren Nutzen zu beantworten.

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Die Details zur Veranstaltung im Überblick:

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  • Treffpunkt: Der Rundgang startet im Stadtlabor in der Hauptstraße 7, 97437 Haßfurt.

  • Austausch: Nach dem Spaziergang haben die Teilnehmer die Möglichkeit, sich bei Kaffee und Kuchen im Stadtlabor über die Eindrücke und zukünftige Projekte auszutauschen.

  • Ziel der Reihe: Die „Grüne Stunde“ möchte Projekte der Smart Green City greifbar machen und die Bürger zum Mitdenken und Mitgestalten einladen.

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei. Da die Plätze begrenzt sind, ist eine vorherige Anmeldung im Mehrgenerationenhaus erforderlich.

Kontakt für die Anmeldung: 09521/952825-0 oder mghhassfurt.kv-has@brk.de

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