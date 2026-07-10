Sepp Maier kommt mit Live-Tour nach Grafenrheinfeld

GRAFENRHEINFELD – Fußball-Legende Sepp Maier macht im Rahmen seiner „SEPP MAIER LIVE Tour 2026“ Halt in der Kulturhalle Grafenrheinfeld. Am Samstag, 31. Oktober 2026, erwartet die Besucher ab 19:30 Uhr ein unterhaltsamer Abend mit Geschichten, Musik und persönlichen Einblicken in das Leben des Weltmeisters von 1974.

Gemeinsam mit Musiker und Moderator Tobias Bücklein präsentiert der ehemalige Nationaltorhüter eine Portraitshow mit Anekdoten aus seiner Karriere, historischen Bildern und viel Humor. Dabei blickt Maier unter anderem auf den WM-Triumph 1974, seine Zeit beim FC Bayern München sowie seine Erfolge als Torwarttrainer der deutschen Nationalmannschaft zurück.

Neben den Erzählungen sorgen musikalische Einlagen von Tobias Bücklein und gemeinsame Fußball-Hits für Unterhaltung. Im Anschluss an die Show gibt es außerdem ein Meet & Greet mit Gelegenheit für Fotos, persönliche Gespräche und signierte Exemplare von Maiers Buch „Als der Fußball noch Charakter hatte“.

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Sepp Maier absolvierte 706 Pflichtspiele für den FC Bayern München und gewann während seiner 17-jährigen Karriere zahlreiche nationale und internationale Titel. Nach seiner aktiven Laufbahn feierte er als Torwarttrainer weitere große Erfolge, darunter den WM-Titel 1990 und den EM-Sieg 1996.

Tickets für die Veranstaltung sind über den Veranstalter Expedition LEBEN erhältlich.

www.expeditionleben.com