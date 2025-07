Serenade und die „Kraft der Stimmen“ – Sommer-Sound-Konzerte auf dem Volkacher Marktplatz – Freier Eintritt

VOLKACH – Musik liegt in der Volkacher Luft: Im Juli verwandelt sich der Marktplatz in eine große Bühne, denn dann finden wieder die legendären Volkacher Sommer-Sound-Konzerte statt. Bei freiem Eintritt gibt es am 17., 19. und 24. Juli 2025 etwas auf die Ohren, die Konzerte starten um 19:30 und 20 Uhr; Einlass und Bewirtung vor Ort sind ab 19 Uhr. Bei Regen müssen die Konzerte leider ersatzlos entfallen.

Los geht’s am Donnerstag, 17. Juli, mit einer Serenade der 25-köpfigen Stadtkapelle Volkach: Das Programm bietet eine bunte Mischung aus bekannten Stücken der Blasmusik wie den Marsch „Kaiserin Sissi“ von Timo Dellweg oder den Ohrwurm „So schön ist Blasmusik“, der Erkennungsmelodie des Grand Prix der Volksmusik von Martin Scharnagl. Zu hören sein werden auch Klassiker der Blasmusik wie „Böhmisches Herzklopfen“ der Hergolshäuser Musikanten oder Polkas von Ernst Mosch. Highlights sind auch Stücke von Komponisten rund um die Mainschleife, die teilweise exklusiv für die routinierte Formation geschrieben wurden.

Das zweite Sommerkonzert findet am Samstag, 19. Juli, statt, und die Zuhörer erwartet ein unvergessliches Konzerterlebnis, da gleich zwei Orchester am Start sind: Das Symphonische Blasorchester Volkach und das Symphonische Blasorchester Unterpleichfeld.

Das dritte Sommerkonzert findet am Donnerstag, 24. Juli, statt. Auch hier gibt es eine Premiere – denn es gastieren gleich zwei Chöre, der Gemischte Chor des Musikvereins 1867 Volkach e.V. und der Würzburger Kneipenchor. Sie präsentieren den Sommer-Sound mal anders – die Kraft der Stimmen zum Mitsingen und Mitfeiern!

Bei allen Veranstaltungen sorgt der Marketingverein Tourismus und Gewerbe Volkacher Mainschleife e.V. für das leibliche Wohl. Alle Informationen, auch zur Wetterlage und ob die Konzerte stattfinden, gibt es über den Veranstalter der Sommer-Konzerte, die Touristinformation Volkacher Mainschleife, unter www.volkach.de oder telefonisch unter 09381 / 401 12.