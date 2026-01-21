Serie an Spind- und Pkw-Aufbrüchen geklärt – Tatverdächtiger bereits in U-Haft
UNTERFRANKEN – Einem 53-jährigen Serientäter konnten nach monatelangen intensiven Ermittlungen und umfangreichen DNA-Auswertungen insgesamt 80 Straftaten in ganz Unterfranken zugeordnet werden. Der Tatverdächtige, ein deutscher Staatsbürger, befindet sich bereits seit Ende November in Untersuchungshaft, nachdem er in Höchberg mit einem gestohlenen Fahrzeug festgenommen worden war. Den Wagen sowie weitere Wertgegenstände soll er zuvor durch den Aufbruch von Spinden in einem Seniorenheim in Karlstadt erbeutet haben.
Die Ermittlungen der Polizei und der Staatsanwaltschaft Würzburg zeigen nun das ganze Ausmaß der Diebstahlsserie, die sich über mehrere Landkreise erstreckte. Dem Mann werden unter anderem Fahrzeugdiebstähle in Bergtheim, Opferbaum und Schweinfurt zur Last gelegt. Zudem ergab die Spurenlage, dass er systematisch Wertsachen aus geparkten Autos sowie aus Schließfächern in Kliniken im Bereich Kitzingen und Würzburg entwendete, wobei er meist gewaltsam vorging.
Obwohl der Beschuldigte bereits seit dem 24. November aufgrund eines Haftbefehls wegen besonders schweren Diebstahls in einer Justizvollzugsanstalt einsitzt, dauern die Untersuchungen weiter an. Die Kriminalpolizei prüft derzeit mögliche Zusammenhänge zu weiteren, bislang ungeklärten Delikten in der Region, um die Anklageschrift der Staatsanwaltschaft zu vervollständigen. Allein die bisher belegten 80 Taten dokumentieren eine kriminelle Energie, die über Monate hinweg für Unruhe in sozialen Einrichtungen und auf Parkplätzen gesorgt hat.
