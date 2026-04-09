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Serie von Ablenkungsunfällen in der Region Main-Rhön: Polizei warnt mit Kampagne „Augenblick“

9. April 2026Letztes Update 9. April 2026
Serie von Ablenkungsunfällen in der Region Main-Rhön: Polizei warnt mit Kampagne „Augenblick“
Ein schneller Blick aufs Handy beim Fahren? Selbst bei nur 30 km/h bedeutet EIINE Sekunde ganze 8,3 Meter Fortbewegung - Symbolbild: 2fly4
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MAIN-RHÖN – Mehrere Verkehrsunfälle am vergangenen Mittwoch verdeutlichen eine gefährliche Entwicklung auf den Straßen der Region: Mangelnde Konzentration führt immer häufiger zu schweren Kollisionen. Die Polizei Unterfranken nutzt diese aktuellen Vorfälle, um im Rahmen ihrer Präventionskampagne „Augenblick – Ablenkung hat viele Gesichter“ zu erhöhter Aufmerksamkeit aufzurufen.

In Waigolshausen, Bad Kissingen und Bad Bocklet kam es im Tagesverlauf zu Unfällen, deren Ursache fehlender Fokus auf das Verkehrsgeschehen war. In Waigolshausen etwa verursachte ein 33-jähriger Opel-Fahrer einen erheblichen Sachschaden, als er auf einen Traktor auffuhr – laut Polizeibericht war sein Blick zum Unfallzeitpunkt auf sein Mobiltelefon gerichtet.

Häufung von Auffahrunfällen durch Unachtsamkeit

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Auch in den Kurstädten kam es zu ähnlichen Szenarien:

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  • Bad Kissingen: Auf dem Ostring übersah eine 61-jährige Fahrerin das Bremsmanöver eines vorausfahrenden Mercedes und verursachte einen Auffahrunfall.

  • Bad Bocklet: Auf der Kreisstraße 16 in Richtung Aschach kollidierte eine 23-jährige Frau mit dem Dacia einer 56-Jährigen, ebenfalls aus Unachtsamkeit.

„Augenblick“: Tipps für mehr Sicherheit am Steuer

Die Polizei betont, dass Ablenkung eine der am meisten unterschätzten Unfallursachen ist. Schon wenige Sekunden Unaufmerksamkeit können lebensverändernde Folgen haben. Um das Bewusstsein für diese Risiken zu schärfen, gibt das Polizeipräsidium Unterfranken wichtige Verhaltenstipps:

  • Smartphone: Das Gerät sollte vor Fahrtantritt auf lautlos oder in den Flugmodus geschaltet werden. Die Nutzung während der Fahrt ist tabu.

  • Infotainment & Navigation: Route und Einstellungen sollten grundsätzlich im Stand programmiert werden, um Interaktionen während der Fahrt zu minimieren.

  • Gedankliche Abwesenheit: Wer bemerkt, dass die Gedanken abschweifen oder „Tagträume“ die Konzentration stören, sollte sensibel reagieren und im Zweifelsfall eine Pause einlegen.

  • Essen & Trinken: Mahlzeiten sollten nicht am Steuer eingenommen werden. Geplante Pausen fördern die Konzentration bei langen Strecken.

  • Mitfahrer: Fahrer sollten ihre Begleiter aktiv darauf hinweisen, wenn Gespräche oder Verhalten die Aufmerksamkeit vom Straßenverkehr ablenken.

Ziel der Kampagne ist eine dauerhafte Verhaltensänderung, um die Verkehrssicherheit in Unterfranken nachhaltig zu erhöhen.

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