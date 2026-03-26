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Serie von Aquaplaning-Unfällen auf der A70: Hoher Sachschaden bei Theres

26. März 2026Letztes Update 26. März 2026
Symbolfoto: 2fly4
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THERES / LANDKREIS SCHWEINFURT – Am Mittwochnachmittag hat plötzlich einsetzender Starkregen auf der A70 im Bereich Theres zu einer Unfallserie geführt. Innerhalb kürzester Zeit ereigneten sich sechs Verkehrsunfälle aufgrund von Aquaplaning und nicht angepasster Geschwindigkeit, bei denen insgesamt neun Fahrzeuge beschädigt wurden.

Gegen 16:00 Uhr verlor zunächst der Fahrer einer Mercedes V-Klasse die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Wagen schleuderte über die Fahrbahn und kollidierte mit dem Auto eines 37-jährigen deutschen Staatsangehörigen. Ein nachfolgender 36-jähriger Deutscher konnte mit seinem 5er BMW nicht mehr rechtzeitig reagieren und fuhr auf den Mercedes auf. An diesem Unfall war unter anderem auch das Fahrzeug eines Bestattungsunternehmens beteiligt; Informationen zur Beladung liegen nicht vor.

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Glücklicherweise blieb es bei allen sechs Unfällen bei Sachschäden, Personen wurden nach aktuellem Kenntnisstand nicht verletzt. Die Verkehrspolizei Schweinfurt-Werneck schätzt den entstandenen Gesamtschaden auf rund 300.000 Euro. Gegen die Unfallverursacher wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

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Präventionstipps der Polizei Unterfranken

Um gefährliche Situationen durch Aquaplaning zu vermeiden, gibt die Polizei folgende Hinweise für Fahrten bei Regen:

  • Geschwindigkeit anpassen: Reduzieren Sie Ihr Tempo sofort, wenn Wasser auf der Fahrbahn steht.

  • Gefahrenstellen im Blick: Besonders in Bodensenken, Kurven, Unterführungen und Spurrillen sammelt sich Wasser massiv an.

  • Abstand halten: Vergrößern Sie den Sicherheitsabstand zum vorausfahrenden Fahrzeug deutlich, da sich Bremswege auf nasser Fahrbahn verlängern.

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