Serie von Diebstählen in Solarparks: Weitere Festnahme in Rheinland-Pfalz
DARSTADT UND SOMMERHAUSEN, LKR. WÜRZBURG – Nach der großangelegten Festnahme von zehn Tatverdächtigen am Mittwochmorgen konnte die Polizei einen weiteren Beteiligten der Serie von Diebstählen aus Solarparks fassen. Die Ermittlungen zum Verbleib der noch flüchtigen Person dauern an.
Hintergrund der Tat
In der Nacht zum Mittwoch verschafften sich mehrere Personen unbefugt Zutritt zu einem Solarpark in Darstadt. Die Täter entwendeten Kupferkabel im Wert eines sechsstelligen Betrages und luden diese in Fahrzeuge. Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung, bei der unter anderem ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kam, führte am Mittwochmorgen im Bereich Sommerhausen und Winterhausen zur Festnahme von zehn rumänischen Staatsangehörigen im Alter zwischen 19 und 50 Jahren. Zwei Personen waren zunächst die Flucht gelungen.
Erfolg bei der Fahndung
Am Donnerstagnachmittag konnte die Polizei nun einen weiteren Erfolg vermelden: In Rheinland-Pfalz wurde ein 41-jähriger rumänischer Staatsangehöriger festgenommen, der ebenfalls an der Tat in Darstadt beteiligt gewesen sein soll.
Rechtliche Konsequenzen
Gegen den 41-Jährigen wurde ein Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des schweren Bandendiebstahls erlassen. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Ein weiterer Tatverdächtiger aus der Gruppe befindet sich derzeit noch auf der Flucht.
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