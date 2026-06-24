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Serie von Raubdelikten in der Würzburger Innenstadt: Polizei fahndet nach unbekanntem Täter

24. Juni 2026Letztes Update 24. Juni 2026
Serie von Raubdelikten in der Würzburger Innenstadt: Polizei fahndet nach unbekanntem Täter
Symbolfoto: 2fly4
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WÜRZBURG – Die Kriminalpolizei Würzburg ermittelt nach zwei Raubdelikten am Montagabend, dem 22. Juni 2026, die vermutlich auf das Konto desselben Täters gehen. Die Polizei bittet die Bevölkerung dringend um Hinweise.

Tathergang: Zwei Vorfälle an einem Abend

Personenbeschreibung des Gesuchten

Die Kriminalpolizei geht davon aus, dass es sich in beiden Fällen um denselben Täter handelt. Er wird wie folgt beschrieben:

  • Geschlecht: Männlich

  • Alter: Ca. 35 bis 40 Jahre

  • Statur: Schlank bis athletisch, ca. 175 cm groß

  • Erscheinungsbild: Kurzhaarschnitt (schwarz, an den Seiten kurz rasiert), trägt möglicherweise ein Nasenpiercing.

  • Kleidung: Schwarzes T-Shirt mit Logo auf der Brust, helle Jeanshose, weiße Sneaker.

Zeugenaufruf

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Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Mithilfe:

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  1. Wer hat am Abend des 22. Juni im Bereich des Marienplatzes, der Katharinengasse oder des Marktplatzes auffällige Beobachtungen gemacht?

  2. Wer kann sachdienliche Hinweise zur Identität oder zum Aufenthaltsort des beschriebenen Mannes geben?

Hinweise nimmt die Kripo Würzburg unter der Telefonnummer 0931 / 457-1732 entgegen.


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