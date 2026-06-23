Serie von Raubdelikten in der Würzburger Innenstadt: Polizei fahndet nach unbekanntem Täter
WÜRZBURG – Die Kriminalpolizei Würzburg ermittelt nach zwei Raubdelikten am Montagabend, dem 22. Juni 2026, die vermutlich auf das Konto desselben Täters gehen. Die Polizei bittet die Bevölkerung dringend um Hinweise.
Tathergang: Zwei Vorfälle an einem Abend
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Versuchter Raub in der Katharinengasse: Gegen 17:55 Uhr betrat ein Unbekannter ein Juweliergeschäft. Er hielt die 61-jährige Angestellte fest und forderte Bargeld. Bei der folgenden Rangelei verletzte der Mann die Frau durch Faustschläge und bedrohte sie verbal. Ohne Beute flüchtete er zu Fuß in Richtung Marktgarage.
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Räuberische Erpressung am Marienplatz: Gegen 21:35 Uhr kam es in einer Gaststätte zu einem weiteren Überfall. Der Unbekannte lockte eine 25-jährige Kellnerin unter einem Vorwand zu den Toilettenräumen und erzwang dort unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe ihrer Geldbörse mit den Tageseinnahmen. Der Täter konnte unerkannt flüchten.
Personenbeschreibung des Gesuchten
Die Kriminalpolizei geht davon aus, dass es sich in beiden Fällen um denselben Täter handelt. Er wird wie folgt beschrieben:
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Geschlecht: Männlich
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Alter: Ca. 35 bis 40 Jahre
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Statur: Schlank bis athletisch, ca. 175 cm groß
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Erscheinungsbild: Kurzhaarschnitt (schwarz, an den Seiten kurz rasiert), trägt möglicherweise ein Nasenpiercing.
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Kleidung: Schwarzes T-Shirt mit Logo auf der Brust, helle Jeanshose, weiße Sneaker.
Zeugenaufruf
Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Mithilfe:
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Wer hat am Abend des 22. Juni im Bereich des Marienplatzes, der Katharinengasse oder des Marktplatzes auffällige Beobachtungen gemacht?
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Wer kann sachdienliche Hinweise zur Identität oder zum Aufenthaltsort des beschriebenen Mannes geben?
Hinweise nimmt die Kripo Würzburg unter der Telefonnummer 0931 / 457-1732 entgegen.
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