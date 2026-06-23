Serie von Tankbetrügereien in der Region Main-Rhön geklärt
SCHWEINFURT/WERNECK/MELLRICHSTADT – Der Autobahnpolizei Schweinfurt-Werneck ist ein Schlag gegen einen Tankbetrüger gelungen: Ein 22-jähriger deutscher Staatsbürger wurde als Verantwortlicher für mehrere Straftaten überführt.
Vorgehensweise des Täters
Seit Mitte März 2026 kam es im Raum Schweinfurt, Werneck und Mellrichstadt wiederholt zu Tankbetrügereien. Der Täter fuhr dabei mit einem Audi vor, betankte das Fahrzeug voll und flüchtete anschließend, ohne seine Rechnung zu begleichen. Um die polizeiliche Identifizierung zu erschweren, montierte der Mann vor den jeweiligen Taten gestohlene Kennzeichen an seinem PKW.
Ermittlungserfolg der Autobahnpolizei
Dank intensiver Ermittlungsarbeit konnten die Beamten der Autobahnpolizei Schweinfurt-Werneck den 22-Jährigen als Tatverdächtigen ausfindig machen. Bislang werden ihm fünf Taten im Bereich Main-Rhön mit einem Gesamtschaden von über 500 Euro zugeordnet.
Im Zuge der weiteren Ermittlungen ordneten die Behörden eine Durchsuchung der Wohnanschrift des Mannes an. Dabei stellten die Beamten umfangreiches Beweismaterial sicher, unter anderem auch die bei den Betrügereien verwendeten gestohlenen Kennzeichen.
Gegen den jungen Mann werden nun Strafverfahren wegen Betruges, Diebstahls und Urkundenfälschung geführt.
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