Auto IU

Serie von Unfallfluchten in Schweinfurt und Sennfeld: Polizei sucht Zeugen

17. April 2026Letztes Update 17. April 2026
Serie von Unfallfluchten in Schweinfurt und Sennfeld: Polizei sucht Zeugen
Symbolfoto: 2fly4
Eisgeliebt

SCHWEINFURT – Im Dienstbereich der Polizeiinspektion Schweinfurt kam es am Dienstag und Mittwoch zu mehreren Verkehrsunfallfluchten. Sowohl im Stadtgebiet als auch im Landkreis wurden Fahrzeuge sowie öffentliche Einrichtungen beschädigt, ohne dass die Verursacher ihren Pflichten nachkamen. Die Ermittler bitten nun um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Besonders im Schweinfurter Stadtgebiet kam es zu Sachschäden an zwei Fahrzeugen und einem Stromkasten. Auch in Sennfeld wurde ein geparktes Auto beschädigt. Die Polizei prüft in allen Fällen die Spurenlage und hofft auf Beobachtungen durch Passanten oder Anwohner.

Vorfälle im Stadtgebiet Schweinfurt

  • Schrammstraße (Dienstag): Zwischen 13:10 Uhr und 14:30 Uhr wurde ein grauer VW Touran an der Beifahrerseite beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.500 Euro. Als Verursacher kommt mutmaßlich ein grüner Lkw infrage.

    Mehr

  • Schrammstraße / Stadtgalerie (Mittwoch): Gegen 15:00 Uhr wurde auf einem Parkplatz vor der Stadtgalerie ein grauer Audi A7 angefahren. Hier entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro.

  • Hafenstraße (Dienstag bis Mittwoch): Zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen rammte ein unbekanntes Fahrzeug einen Stromkasten. Der verursachte Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Unfallflucht in Sennfeld

Kulturamt Haßfurt Events - Faltermeier
Maincor Stellenangebot Kunststoff- & Kautschuktechnologie Knetzgau

Am Mittwochvormittag ereignete sich zudem ein Vorfall im Landkreis:

Das könnte Dich auch interessieren:

Kauftipp: HITSTER - Das ultimative Party-Kartenspiel für unvergessliche Musikmomente

Hol dir das ultimative Festival-Feeling direkt in dein Wohnzimmer und teste dein musikalisches Wissen mit Hitster Original. Du und deine Freunde oder Familie erlebt eine Zeitreise durch 100 Jahre Musikgeschichte, während ihr versucht, Hits in der richtigen Reihenfolge auf eurer Zeitlinie zu platzier

Abenteuer & Allrad 2026 Bad Kissingen

  • Hauptstraße: Zwischen 10:45 Uhr und 11:45 Uhr wurde auf Höhe der 70er Hausnummern ein geparkter Audi A2 touchiert. Der linke Außenspiegel wurde dabei beschädigt, der Schaden liegt bei mehreren hundert Euro.

Zeugenaufruf der Polizei Schweinfurt

Die Polizeiinspektion Schweinfurt hat die Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen. Personen, die sachdienliche Hinweise zu den flüchtigen Fahrzeugen oder den Unfallhergängen geben können, werden gebeten, sich zu melden.

Kontakt: Polizeiinspektion Schweinfurt Telefon: 09721 202-0

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

17. April 2026Letztes Update 17. April 2026

Mehr

Hochkarätige Auszeichnung in Schweinfurt: Prof. Dr. Melina Schuh erhält Carus-Preis

Hochkarätige Auszeichnung in Schweinfurt: Prof. Dr. Melina Schuh erhält Carus-Preis

17. April 2026
Kurioser Diebstahl: Mann klaut Farbeimer mit Mofa

Kurioser Diebstahl: Mann klaut Farbeimer mit Mofa

17. April 2026
Unbekannter beschädigt drei Pkw: Zeugen in Haßfurt gesucht

Unbekannter beschädigt drei Pkw: Zeugen in Haßfurt gesucht

17. April 2026
BMW-Fahrer versucht sich Kontrolle zu entziehen: Polizei sucht gefährdete Zeugen

BMW-Fahrer versucht sich Kontrolle zu entziehen: Polizei sucht gefährdete Zeugen

17. April 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)