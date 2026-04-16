Serie von Unfallfluchten in Schweinfurt und Sennfeld: Polizei sucht Zeugen
SCHWEINFURT – Im Dienstbereich der Polizeiinspektion Schweinfurt kam es am Dienstag und Mittwoch zu mehreren Verkehrsunfallfluchten. Sowohl im Stadtgebiet als auch im Landkreis wurden Fahrzeuge sowie öffentliche Einrichtungen beschädigt, ohne dass die Verursacher ihren Pflichten nachkamen. Die Ermittler bitten nun um Mithilfe aus der Bevölkerung.
Besonders im Schweinfurter Stadtgebiet kam es zu Sachschäden an zwei Fahrzeugen und einem Stromkasten. Auch in Sennfeld wurde ein geparktes Auto beschädigt. Die Polizei prüft in allen Fällen die Spurenlage und hofft auf Beobachtungen durch Passanten oder Anwohner.
Vorfälle im Stadtgebiet Schweinfurt
-
Schrammstraße (Dienstag): Zwischen 13:10 Uhr und 14:30 Uhr wurde ein grauer VW Touran an der Beifahrerseite beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.500 Euro. Als Verursacher kommt mutmaßlich ein grüner Lkw infrage.
-
Schrammstraße / Stadtgalerie (Mittwoch): Gegen 15:00 Uhr wurde auf einem Parkplatz vor der Stadtgalerie ein grauer Audi A7 angefahren. Hier entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro.
-
Hafenstraße (Dienstag bis Mittwoch): Zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen rammte ein unbekanntes Fahrzeug einen Stromkasten. Der verursachte Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.
Unfallflucht in Sennfeld
Am Mittwochvormittag ereignete sich zudem ein Vorfall im Landkreis:
-
Hauptstraße: Zwischen 10:45 Uhr und 11:45 Uhr wurde auf Höhe der 70er Hausnummern ein geparkter Audi A2 touchiert. Der linke Außenspiegel wurde dabei beschädigt, der Schaden liegt bei mehreren hundert Euro.
Zeugenaufruf der Polizei Schweinfurt
Die Polizeiinspektion Schweinfurt hat die Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen. Personen, die sachdienliche Hinweise zu den flüchtigen Fahrzeugen oder den Unfallhergängen geben können, werden gebeten, sich zu melden.
Kontakt: Polizeiinspektion Schweinfurt Telefon: 09721 202-0
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!