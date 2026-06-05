Sexuelle Belästigung am Mainufer: Unbekannter im grünen Gewand bedrängt junge Frauen in Würzburg
WÜRZBURG / ZELLERAU – Ein bislang unbekannter Mann hat am späten Montagabend drei junge Frauen am Zellerauer Mainufer massiv belästigt. Der Täter ging die Freundinnen mit schamlosen sexuellen Forderungen an und flüchtete erst, als die Frauen mit dem Notruf drohten. Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt ermittelt und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Fahndung nach dem auffällig gekleideten Mann.
Der Vorfall ereignete sich am Montag (1. Juni 2026) gegen 22:50 Uhr in einer Parkanlage im Bereich der Mainaustraße.
Täter flüchtet erst nach Drohung mit der Polizei
Die drei Frauen im Alter von 21 und 22 Jahren hatten sich am Abend in der Grünanlagennähe des Mainufers niedergelassen, um die Sommernacht zu genießen. Plötzlich trat ein ihnen völlig fremder Mann an die Gruppe heran. Ohne Umschweife konfrontierte er die jungen Frauen mit unverblümten sexuellen Aufforderungen und bedrängte sie.
Die Frauen reagierten geistesgegenwärtig und setzten sich verbal zur Wehr. Erst als sie unmissverständlich ankündigten, sofort die Polizei zu verständigen, ließ der Sittenstorch von ihnen ab. Er drehte sich um und flüchtete zu Fuß in Richtung Zell am Main. Eine sofortige Suche im Nahbereich blieb ohne Erfolg.
Auffälliges Erscheinungsbild: Polizei bittet um Hinweise
Da der Gesuchte durch seine Kleidung und sein Äußeres stark aufgefallen sein dürfte, hoffen die Ermittler darauf, dass Passanten oder Anwohner den Mann vor oder nach der Tat im Stadtteil Zellerau gesehen haben.
Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:
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Alter: Etwa 40 Jahre alt
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Statur: Groß und von kräftiger Gestalt
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Aussehen: Markanter, schwarzer Rauschebart bei gleichzeitig kurzen, schwarzen Haaren
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Bekleidung: Sehr auffällig mit einem grünen Gewand bekleidet
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Sprache: Sprach akzentfreies Deutsch
Die Polizei führt das Verfahren wegen sexueller Belästigung.
Zeugenaufruf:
Wer hat den Mann im Bereich der Mainaustraße beobachtet oder kann Hinweise zu seiner Identität oder seinem Aufenthaltsort geben? Sachdienliche Informationen nimmt die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter der Telefonnummer 0931/457-2230 entgegen.
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