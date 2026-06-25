Sexuelle Belästigung am Würzburger Busbahnhof: Polizei sucht Zeugen
WÜRZBURG (INNENSTADT) – Am Mittwochnachmittag kam es am Würzburger Bahnhofsplatz zu einem Vorfall sexueller Belästigung. Ein bislang unbekannter Mann berührte eine 18-Jährige unsittlich und flüchtete anschließend vom Tatort.
Tathergang
Die 18-Jährige hielt sich am Mittwoch zwischen 14:40 Uhr und 14:50 Uhr am Busbahnhof am Bahnhofsplatz auf. Dort wurde sie von einem unbekannten Mann mit der Hand unsittlich am Rücken berührt. Als die junge Frau auf die Berührung reagierte und sich umdrehte, ließ der Täter von ihr ab und ergriff die Flucht.
Personenbeschreibung
Die Polizei Würzburg-Stadt hat eine detaillierte Beschreibung des Tatverdächtigen veröffentlicht und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Identifizierung:
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Alter: ca. 20 Jahre
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Größe: ca. 175 cm
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Gewicht: ca. 75 kg
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Erscheinungsbild: Dunkler Teint, mittelange, lockige schwarze Haare.
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Bekleidung: Helles blaues T-Shirt, lange schwarze Hose.
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Mitgeführte Gegenstände: Schwarze Bauchtasche und ein Cityroller.
Zeugenaufruf
Die Kriminalpolizei Würzburg bittet Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem beschriebenen Mann geben können, sich dringend zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0931 / 457-2230 entgegengenommen.
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