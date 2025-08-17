Auto IU
Sexuelle Belästigung auf Fahrradweg – Zeugen gesucht
KLEINOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG – Am Samstagnachmittag ist es im Bereich der Schleuse zu einer sexuellen Belästigung durch einen unbekannten Radfahrer gekommen. Die Aschaffenburger Polizei hofft auf Zeugen.
Dem Sachstand nach war eine 43-Jährige Geschädigte im Lachweg im Bereich der Schleuse unterwegs, als ein unbekannter Fahrradfahrer stoppte und die Frau mehrfach sexuell belästigte. Die Frau begab sich im Anschluss direkt zur Anzeigenerstattung zur Dienststelle der Polizei. Eine Fahndung nach dem Mann verlief ergebnislos.
Er wird wie folgt beschrieben:
- 60 Jahre alt
- 165-170 cm groß
- weiße kurze Haare
- weißer Bart
- an der linken Hand fehlte ein Fingerglied (Zeige- oder Ringfinger)
- trug dunkle Jeans und weißes Polo-Hemd
- fuhr ein dunkles Mountainbike der Marke Scott
Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06021/857-2230 zu melden.
