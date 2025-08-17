Sexuelle Belästigung auf Fahrradweg – Zeugen gesucht

KLEINOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG – Am Samstagnachmittag ist es im Bereich der Schleuse zu einer sexuellen Belästigung durch einen unbekannten Radfahrer gekommen. Die Aschaffenburger Polizei hofft auf Zeugen.

Dem Sachstand nach war eine 43-Jährige Geschädigte im Lachweg im Bereich der Schleuse unterwegs, als ein unbekannter Fahrradfahrer stoppte und die Frau mehrfach sexuell belästigte. Die Frau begab sich im Anschluss direkt zur Anzeigenerstattung zur Dienststelle der Polizei. Eine Fahndung nach dem Mann verlief ergebnislos.

Er wird wie folgt beschrieben:

60 Jahre alt

165-170 cm groß

weiße kurze Haare

weißer Bart

an der linken Hand fehlte ein Fingerglied (Zeige- oder Ringfinger)

trug dunkle Jeans und weißes Polo-Hemd

fuhr ein dunkles Mountainbike der Marke Scott

Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06021/857-2230 zu melden.