Sexuelle Belästigung auf Faschingsfeier in Wiesentheid

WIESENTHEID – LKRS. KITZINGEN – Ein 24-jähriger Mann musste in der Nacht zum Sonntag in der Ausnüchterungszelle der Polizei verbringen, nachdem er auf einer Faschingsfeier in der Steigerwaldhalle durch unangemessenes Verhalten auffiel und sich gegenüber den eingesetzten Beamten aggressiv verhielt.

Der alkoholisierte Mann versuchte zunächst, mit einer 20-jährigen Frau zu flirten. Als sie ihm jedoch deutlich zu verstehen gab, dass sie kein Interesse hatte, ignorierte er dies und berührte sie gegen ihren Willen am Oberschenkel und Gesäß.

Beim Eintreffen der alarmierten Polizeistreife zeigte sich der 24-Jährige sofort unkooperativ und aggressiv. Da er einem Platzverweis nicht nachkam, wurde er in Gewahrsam genommen. Während des Transports zur Polizeiinspektion Kitzingen beleidigte er die Beamten mehrfach lautstark.

Den Mann erwarten nun Strafanzeigen wegen sexueller Belästigung sowie Beleidigung von Polizeibeamten.