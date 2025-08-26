Sexuelle Handlungen in Kitzinger Freibad – Tatverdächtiger bereits in Untersuchungshaft

KITZINGEN – Am vergangenen Donnerstag kam es im Schwimmbecken eines Freibades zu einem Sexualdelikt an einer 13-Jährigen. Ein Tatverdächtiger konnte durch die Polizei bereits festgenommen werden und sitzt aktuell in Untersuchungshaft. Die Kriminalpolizei Würzburg sucht weiter nach unbeteiligten Zeugen.

Sexueller Übergriff

Bereits am 14. August, gegen 19:30 Uhr, kam es im Bereich des Mittleren Beckens eines Freibades in der Marktbreiter Straße zu einem sexuellen Übergriff. Dem Sachstand nach belästigte der 20-jährige Mann ein 13-jähriges Mädchen. Das Mädchen schrie lautstark um Hilfe. In der Folge kamen ihr Bekannte zu Hilfe. Als die 13-Jährige sich aus dem Wasser ziehen wollte, hielt sie der Tatverdächtige weiter fest. Im Anschluss konnte sie sich losreißen und den Bademeister verständigen. Unmittelbar nach dieser Tat belästigte der Mann eine weiteres 14-jähriges Mädchen verbal.

Der zuvor verständige Bademeister konnte den 20-jährigen Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der verständigen Polizei Kitzingen festhalten und an die Beamten übergeben. Die 13-Jährige erlitt leichte Verletzungen, konnte jedoch nach ärztlicher Behandlung vor Ort entlassen werden.

Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Würzburg, wurde der Tatverdächtige bereits am Freitag, 15. August, dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des sexuellen Missbrauchs von Kindern. Der 20-jährige syrische Staatsangehöriger befindet sich seither in einer Justizvollzugsanstalt.