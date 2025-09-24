Sexueller Übergriff – Polizei ermittelt tagelang unter Hochdruck
NIEDERWERRN – Nach umfangreichen Ermittlungen zu exhibitionistischen Handlungen gegenüber Kindern in den Landkreisen Schweinfurt und Bad Kissingen hat die Polizei einen 20-jährigen Tatverdächtigen festgenommen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft erließ ein Ermittlungsrichter Haftbefehl, und der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.
Die erste Tat ereignete sich am vergangenen Mittwoch gegen 07:00 Uhr in der Werntalstraße in Oberwerrn. Ein Mann sprach drei Schulkinder im Alter von sieben bis elf Jahren auf ihrem Schulweg an und entblößte sich vor ihnen. Die Kinder liefen davon und vertrauten sich Stunden später ihren Eltern an, die die Polizei verständigten. Die Schweinfurter Beamten nahmen den Vorfall sehr ernst und leiteten sofort intensive Fahndungsmaßnahmen mit einer Vielzahl an Zivilbeamten ein.
Trotz der intensiven Fahndung kam es am Freitag zu weiteren Taten. Gegen 07:45 Uhr sprach der Mann in der Brückenstraße in Arnhausen im Landkreis Bad Kissingen drei Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren an und entblößte sich erneut vor ihnen. Am Abend, gegen 18:15 Uhr, zeigte er in der Werntalstraße in Oberwerrn zwei Sechsjährigen Bilder mit sexuellem Inhalt. Da die Polizei ihren Fokus auf diesen Bereich gelegt hatte, waren die Beamten schnell vor Ort und konnten den 20-jährigen Mann vorläufig festnehmen.
Der Tatverdächtige zeigte sich bei der Vernehmung geständig. Am Samstag wurde er einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Schweinfurt vorgeführt, der einen Untersuchungshaftbefehl erließ. Der Mann wurde umgehend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft Schweinfurt führen nun Ermittlungen wegen des dringenden Tatverdachts des sexuellen Missbrauchs von Kindern.
