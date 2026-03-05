Auto IU

Showbühne des Sports in der Georg-Wichtermann-Halle

5. März 2026Letztes Update 5. März 2026
SCHWEINFURT – Am Freitag, den 06. März, findet um 19:00 Uhr die diesjährige „Show-Bühne des Sports“ statt, bei der zahlreiche lokale Vereine die beeindruckende Vielfalt des Schweinfurter Sportlebens präsentieren. In der Georg-Wichtermann-Halle erwartet die Besucher ein faszinierendes Programm für die ganze Familie, wobei der Eintritt für alle Gäste kostenfrei ist.

Das sportliche Spektrum reicht von klassischem Tanz und Akrobatik über Geräteturnen und Fechten bis hin zu modernen Formaten wie Zumba, Breakdance und Cheerleading. Auch besondere Darbietungen wie Kunstradfahren, Rollstuhltanz und Kampfsportvorführungen stehen auf dem Plan, bevor der Abend in einem gemeinsamen Finale gipfelt. Die Stadt Schweinfurt und der Stadtverband für Sport laden alle Bürger herzlich ein, die Leistungen der Athleten hautnah mitzuerleben.

Besucher können die Parkplätze der THWS Schweinfurt in der Fritz-Drescher-Straße kostenfrei nutzen, wobei eine entsprechende Beschilderung vor Ort den Weg weist. Mit diesem Event wird nicht nur sportliches Können gewürdigt, sondern auch der Zusammenhalt innerhalb der Schweinfurter Vereinslandschaft gefördert.

