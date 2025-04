Showdown gegen Krebs: Charity Spiel beim 1. FC Schweinfurt 05

SCHWEINFURT – Showdown im Sachs-Stadion: Am 17. April 2025 stand beim Heimspiel des 1. FC Schweinfurt 05 gegen Bayern München II nicht nur der mögliche Aufstieg in die 3. Liga im Fokus – sondern auch ein lebenswichtiges Thema abseits des Rasens: die Früherkennung von Prostatakrebs.

Vor über 6.000 Zuschauern unterlagen die Schnüdel in einem intensiven Spiel knapp mit 1:2. Trotz zahlreicher Chancen und großem kämpferischen Einsatz musste sich das Team aus Unterfranken dem Tabellenkonkurrenten geschlagen geben. Doch während es sportlich nicht für einen Sieg reichte, konnte der Verein zusammen mit der Awareness Deutschland gGmbH abseits des Platzes ein starkes Zeichen setzen.

Unter dem Motto „Check deinen BRO, Bro!“ wurde das Heimspiel zur Bühne für die Brostata-Kampagne – eine ungewöhnliche, aber erfolgreiche Initiative zur Aufklärung über Prostatakrebs. Ziel war es, auf humorvolle und zugängliche Weise das Bewusstsein für Vorsorgeuntersuchungen zu stärken, insbesondere bei Männern ab 45 Jahren.

„Die Stimmung war trotz Regen super. Wir sind sehr dankbar darüber, dass wir die Gelegenheit bekommen haben, hier unsere lebenswichtige Botschaft an den Mann zu bringen“, sagte Tanja Douglas von Awareness Deutschland nach dem Spiel.

Die Botschaft kam an – bei Fans, Spielern und Verantwortlichen. Und so ging an diesem Abend, trotz Niederlage, ein klarer Punkt an das Team der Aufklärung.