Sicher durch den Sommer: UV-Index-Tafel im Geomaris warnt vor Sonnenbrand
GEROLZHOFEN – Pünktlich zum Start der Freibadsaison am 16. Mai setzt das Erlebnisbad Geomaris in Gerolzhofen ein Zeichen für den Gesundheitsschutz. Eine neue UV-Index-Tafel im Eingangsbereich informiert Besucher ab sofort über die tagesaktuelle Sonnenbrandgefahr und gibt konkrete Tipps für den richtigen Schutz.
Die Initiative der GesundheitsregionPlus für Stadt und Landkreis Schweinfurt wurde durch die AOK-Direktion Schweinfurt ermöglicht, die die Informationstafel zur Verfügung gestellt hat.
Den unsichtbaren Risiken vorbeugen
Während Hitze oft direkt spürbar ist, wird die Intensität der ultravioletten Strahlung (UV-Strahlung) häufig unterschätzt. Die neue Tafel schafft hier Abhilfe:
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Tagesaktuelle Anzeige: Ein beweglicher Pfeil markiert den erwarteten Höchstwert der Strahlung für den jeweiligen Tag.
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Verhaltenstipps: Direkt auf der Tafel ist ablesbar, welche Schutzmaßnahmen bei welchem Index-Wert notwendig sind (z. B. Sonnencreme, Hut oder schattige Plätze).
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Digitaler Service: Über einen QR-Code können Besucher mit dem Smartphone ortsspezifische Empfehlungen und detaillierte Werte abrufen.
Offizielle Übergabe vor dem Saisonstart
Landrat Florian Töpper, AOK-Direktor Frank Dünisch und Geomaris-Betriebsleiter Wolfgang Schulz präsentierten die Tafel nun offiziell. Landrat Töpper betonte dabei die Wichtigkeit der Sensibilisierung: „Es ist entscheidend, dass wir uns vor den gesundheitlichen Gefahren durch Hitze und UV-Strahlung schützen. Die Tafel ist ein sinnvoller Baustein unserer regionalen Gesundheitsvorsorge.“
Hintergrund: Projekt WATCH OUT
Die Tafel ist Teil des bundesweiten Projekts WATCH OUT, einer Initiative der Deutschen Krebshilfe und der Arbeitsgemeinschaft Dermatologische Prävention. Ziel ist es, Hautschäden und langfristigen Erkrankungen durch gezielte Aufklärung vorzubeugen.
Wichtiger Hinweis für Badegäste: Bei einem sehr hohen UV-Index reicht das Eincremen allein oft nicht mehr aus. In solchen Fällen sind schützende Kleidung und der Aufenthalt im Schatten zwingend erforderlich, um die Haut effektiv zu entlasten.
Saisonstart im Freibad:
Das Freibad des Geomaris öffnet am 16. Mai um 11:00 Uhr offiziell seine Pforten für die diesjährige Sommersaison.
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