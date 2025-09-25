Sicher im Einsatz: ZF informiert Einsatzkräfte über den Umgang mit Elektro- und Hybridfahrzeugen
SCHWEINFURT – Angesichts der zunehmenden Zahl von Hybrid- und Elektrofahrzeugen im Straßenverkehr unterstützt ZF Aftermarket die Einsatzkräfte von Freiwilligen Feuerwehren und Rettungsdiensten mit kostenfreien Online-Informationsveranstaltungen. Ziel ist es, Unsicherheiten im Umgang mit Hochvoltkomponenten abzubauen und so lebensrettendes Handeln bei Unfällen zu beschleunigen.
Moderne, elektrifizierte Fahrzeuge stellen Einsatzkräfte oft vor neue Herausforderungen, da ihnen präzises Fachwissen zu Hochvoltkomponenten fehlt. Um Zögern zu vermeiden, bietet ZF Aftermarket spezialisierte Online-Schulungen an. Diese zielen darauf ab, Wissen zu den technischen Besonderheiten von Elektroautos zu vermitteln, Ängste abzubauen und die Einsatzbereitschaft im Ernstfall zu stärken.
Die zweiteilige Veranstaltung beleuchtet zum einen die technischen Besonderheiten von Elektroautos im Vergleich zu konventionellen Antrieben und gibt einen Einblick in den Aufbau elektrischer Antriebssysteme.
Konkrete Handlungsempfehlungen und Aufklärung
Ein weiterer Schwerpunkt der Schulung liegt auf konkreten Handlungsempfehlungen für den Einsatzfall:
- Woran lässt sich ein Elektroantrieb erkennen?
- Welche Sicherheitseinrichtungen sind in den Fahrzeugen verbaut?
- Was ist im Notfall zu beachten?
Zudem werden gängige Missverständnisse rund um die Sicherheit von Elektrofahrzeugen korrigiert. Dabei wird unter anderem die Annahme widerlegt, dass diese besonders brandgefährdet oder schwer zu löschen seien.
Martin Rinkes, Trainer im ZF Aftermarket Technical Training, betont die Wichtigkeit dieser bedarfsgerechten Schulungen: „Wenn Feuerwehrleute dadurch im Ernstfall schneller und sicherer reagieren können, können wir damit einen wesentlichen Beitrag zur wichtigen Arbeit der Feuerwehren leisten.“
Termine und Buchung
Die nächsten kostenlosen Informationsveranstaltungen für alle interessierten Einsatzkräfte finden am Donnerstag, den 9. Oktober 2025, statt:
- Teil 1 – Grundlagen der Antriebstechnik: 16:00 Uhr bis 17:30 Uhr
- Teil 2 – Hochvolt im Einsatzfall: 17:45 Uhr bis 19:15 Uhr
Beide Veranstaltungen werden online über die ZF proAcademy angeboten. Die Teilnahme ist kostenlos und wird mit einer Bescheinigung bestätigt. Die Buchung ist über die folgenden Links möglich:
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!