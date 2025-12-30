Sicher ins neue Jahr: Universitätsklinikum Würzburg warnt vor Silvester-Gefahren
WÜRZBURG – Um für das traditionell hohe Patientenaufkommen in der Silvesternacht gewappnet zu sein, verstärkt das Universitätsklinikum Würzburg (UKW) seine Teams in mehreren Fachkliniken durch zusätzliches ärztliches und pflegerisches Personal. Die Bandbreite der behandelten Notfälle reicht jedes Jahr von schweren Hand- und Gesichtsverletzungen durch explodierende Böller über irreparable Augenschäden bis hin zu Alkoholvergiftungen und Sturzverletzungen. Der Ärztliche Direktor, Prof. Dr. Tim J. von Oertzen, appelliert daher an die Bevölkerung, verantwortungsbewusst mit Feuerwerk und Alkohol umzugehen, um sowohl sich selbst zu schützen als auch die Rettungskräfte zu entlasten.
Besonders besorgt äußern sich die Experten der Augenklinik: Schon eine einzige fehlgeleitete Rakete kann zu sogenannten Bulbusberstungen führen, bei denen der Augapfel einreißt – eine Verletzung, die häufig zur Erblindung oder zum vollständigen Verlust des Auges führt. Allein in der vergangenen Silvesternacht mussten zwei Patienten mit derart schweren Verletzungen operiert werden. Auch die HNO-Klinik warnt vor den Folgen lauter Explosionen: Knalltraumata und Trommelfellrisse können dauerhafte Hörschäden und chronische Beschwerden nach sich ziehen.
Neben den direkten Folgen von Pyrotechnik sorgt die Kombination aus Dunkelheit, winterlicher Glätte und Alkoholkonsum regelmäßig für volle Notaufnahmen. Koordinationsverlust führt zu schweren Stürzen mit Knochenbrüchen oder Verkehrsunfällen. Martina Ohr, pflegerische Leitung der Zentralen Notaufnahme, weist zudem auf die Gefahr der Unterkühlung hin, die bei alkoholisierten Personen im Freien oft unterschätzt wird.
Für einen sicheren Start in das Jahr 2026 empfiehlt das UKW dringend, nur zertifiziertes Feuerwerk zu verwenden, niemals Blindgänger erneut anzuzünden und Böller auf keinen Fall in der Hand zu zünden. Schutzbrillen und Gehörschutz können präventiv vor Verletzungen bewahren. Vor allem gilt der Rat: „Don’t drink and drive“ – Fahrzeuge, Fahrräder und E-Scooter sollten bereits nach geringen Mengen Alkohol stehen bleiben, damit die Silvesternacht nicht in der Klinik, sondern im Kreis von Freunden und Familie endet.
