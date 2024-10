Sicheres Bezahlen im Alter – Sparkasse Schweinfurt-Haßberge informiert Seniorinnen und Senioren über Schutz vor Betrug

SCHWEINFURT – Sicherheitsthemen gewinnen zunehmend an Bedeutung im Alltag. Um ihren älteren Kundinnen und Kunden wertvolle Informationen zu bieten, lud die Sparkasse zu einer Kundenveranstaltung mit dem Titel „Sicheres Bezahlen im Alter – Schutz vor Betrug an Senioren“ ein. Rund 200 interessierte Seniorinnen und Senioren folgten dieser Einladung ins Veranstaltungszentrum der Sparkasse, um sich über dieses wichtige Thema zu informieren.

Vorstandsmitglied Roberto Nernosi eröffnete die Veranstaltung und zeigte sich erfreut über das große Interesse. „Es ist erfreulich zu sehen, dass so viele Seniorinnen und Senioren hier sind, um sich zu informieren. Gleichzeitig ist es bedauerlich, dass wir überhaupt eine solche Aufklärungsveranstaltung anbieten müssen. Als Sparkasse sehen wir uns in der Verantwortung, präventiv aufzuklären und unseren Kundinnen und Kunden zu helfen, sich in dieser digitalen Welt sicherer zu bewegen.“

Referentin Martina Kronenberger vom Beratungsdienst „Geld und Haushalt“ der S-Finanzgruppe gab in ihrem Vortrag einen umfassenden Überblick über verschiedene Bezahlverfahren. Sie erläuterte die Vor- und Nachteile von Online-Bezahlsystemen, mobilen Zahlungsmethoden sowie sicherem Online-Banking. Besonders betonte sie praktische Tipps, die Seniorinnen und Senioren dabei unterstützen, sich vor digitalen Betrugsmaschen zu schützen.

Zusätzlich durfte die Sparkasse Polizeioberkommissar Michael Beetz als Referenten begrüßen. In seinem humorvollen und informativen Vortrag stellte er gängige Betrugsmaschen wie den Enkeltrick, Schockanrufe, Haustürbetrug und Taschendiebstahl vor. Herr Beetz unterstrich, wie wichtig es sei, bei verdächtigen Anrufen und Besuchen misstrauisch zu bleiben und sich nicht unter Druck setzen zu lassen. Außerdem gab er praktische Sicherheitstipps für den Alltag.

Nach den Vorträgen hatten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Möglichkeit, Fragen an die Referenten zu stellen. Viele der Anwesenden waren dankbar für die wertvollen Informationen, die ihnen helfen, sich sicherer im Umgang mit modernen Bezahlmethoden und in Betrugssituationen zu fühlen. Diese Veranstaltung stellte somit einen wichtigen Schritt in Richtung mehr Sicherheit und Aufklärung für die ältere Generation dar.