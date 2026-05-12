Sicherheit am Gleis: Bundespolizei bereitet sich auf 104. Katholikentag vor
WÜRZBURG – Ab kommenden Mittwoch, den 13. Mai 2026, verwandelt sich Würzburg für fünf Tage in das Zentrum des 104. Deutschen Katholikentags. Da zehntausende Besucher erwartet werden, die größtenteils mit der Bahn anreisen, hat die Bundespolizeiinspektion Würzburg ein umfassendes Sicherheitskonzept für den Hauptbahnhof und den Bahnbereich erstellt.
Unterstützt von Kräften aus ganz Bayern wird die Bundespolizei sowohl in Uniform als auch in zivil verstärkt präsent sein. Im Fokus steht die enge Zusammenarbeit mit dem Polizeipräsidium Unterfranken und der Deutschen Bahn.
Waffenverbot am Hauptbahnhof
Um die Sicherheit der Pilger und Reisenden zu gewährleisten, hat die Bundespolizeidirektion München eine Allgemeinverfügung erlassen:
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Zeitraum: Mittwoch, 13. Mai (09:00 Uhr) bis Sonntag, 17. Mai (16:00 Uhr).
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Verbot: Das Mitführen von gefährlichen Werkzeugen, Messern aller Art sowie Schuss-, Hieb-, Stoß- und Stichwaffen ist im gesamten Bahnhofsbereich (inkl. Tunnel und Bahnsteigen) untersagt.
Prävention und Schutz vor Taschendieben
Großveranstaltungen ziehen leider auch professionelle Taschendiebe an. Polizeidirektor Dr. Sven Schultheiß rät allen Gästen zur Wachsamkeit: „Verwahren Sie Wertsachen sicher und achten Sie auf Ihre Umgebung.“
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Präventionsmobil: Direkt am Hauptbahnhof bietet die Bundespolizei Beratung zum Schutz vor Diebstahl an.
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Online-Tipps: Weitere Informationen finden Interessierte unter bundespolizei.de.
Jubiläumshighlight: 75 Jahre Bundespolizei
Neben dem Sicherheitsauftrag feiert die Bundespolizei in diesem Jahr ihr 75-jähriges Bestehen und bereichert den Katholikentag musikalisch:
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Was: Konzert der „Brass Joker“ (Blechbläserquintett des Bundespolizeiorchesters München).
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Motto: „75 Jahre Klänge der Sicherheit“.
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Termin: Freitag, 15. Mai 2026, 14:30 – 15:30 Uhr.
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Ort: Kirche St. Michael, Josef-Stangl-Platz, Würzburg.
Tickets sind über die offizielle Website des Katholikentags unter www.katholikentag.de erhältlich.
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