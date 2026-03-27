Sicherheit am Roßmarkt Schweinfurt im Fokus: Großkontrolle führt zu Haftstrafen
SCHWEINFURT / INNENSTADT – Die Schweinfurter Polizei hat am Mittwochabend gemeinsam mit Kräften der Bereitschaftspolizei eine gezielte Großkontrolle am Roßmarkt durchgeführt. Ziel der Maßnahme war die konsequente Durchsetzung von Recht und Ordnung im Innenstadtbereich. Der Einsatz führte zur Festnahme zweier Männer, die sich bereits in Justizvollzugsanstalten befinden.
Gegen 18:00 Uhr zeigten die Einsatzkräfte massive Präsenz auf dem Roßmarkt und kontrollierten mehrere Personen. Im Fokus standen dabei zwei algerische Staatsangehörige im Alter von 21 und 26 Jahren. Die Beamten fanden bei ihnen insgesamt rund 50 Gramm Cannabis auf und beschlagnahmten die Drogen umgehend. Es besteht der dringende Verdacht des gewerbsmäßigen Handels mit Betäubungsmitteln.
Schnelle Justiz: Untersuchungshaft und Haftstrafe
Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Schweinfurt wurden beide Festgenommenen bereits am Folgetag dem Amtsgericht vorgeführt. Die juristischen Konsequenzen folgten unmittelbar:
-
Untersuchungshaft: Für den 21-jährigen Tatverdächtigen ordnete der Ermittlungsrichter die Untersuchungshaft an.
-
Beschleunigtes Verfahren: Der 26-jährige Mittäter wurde im Rahmen eines beschleunigten Verfahrens direkt zu einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten ohne Bewährung verurteilt.
Sicherheit im Innenstadtbereich bleibt Priorität
Für die Schweinfurter Polizei hat die Aufrechterhaltung der Sicherheit im Zentrum weiterhin höchste Priorität. Die Beamten stehen hierzu in engem Austausch mit der Stadtverwaltung, Gewerbetreibenden und Anwohnern.
Die Polizei betont, dass sie Hinweisen aus der Bevölkerung im Zusammenhang mit Rauschgiftkriminalität konsequent nachgeht. Die Erkenntnisse aus Kontrollen wie am Roßmarkt fließen direkt in weitere Ermittlungen ein, um die Kriminalität im öffentlichen Raum nachhaltig zu bekämpfen.
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!