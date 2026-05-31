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Sicherheit im Laden und im Fahrdienst: BRK-Ausbilder schult elf Ehrenamtliche der Schweinfurter Tafel zu Ersthelfern

31. Mai 2026Letztes Update 31. Mai 2026
Sicherheit im Laden und im Fahrdienst: BRK-Ausbilder schult elf Ehrenamtliche der Schweinfurter Tafel zu Ersthelfern
Foto: Rainer Hörmann
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SCHWEINFURT – Die Tafel Schweinfurt e. V. ist weit mehr als eine reine Lebensmittelausgabe – sie ist ein lebendiger, hochfrequentierter Betrieb. An fünf Tagen in der Woche öffnet der vereinseigene Laden seine Türen, parallel dazu sind rund 50 Ehrenamtliche im rotierenden Fahrdienst unterwegs, um Spenden abzuholen. Wo so viele Menschen aufeinandertreffen und tatkräftig anpacken, ist Sicherheit oberstes Gebot. Um im medizinischen Notfall sofort und richtig reagieren zu können, wurden nun elf Helferinnen und Helfer intensiv in Erster Hilfe geschult.

Dass dieser Lehrgang so unkompliziert realisiert werden konnte, verdankt die Tafel einem glücklichen Umstand in den eigenen Reihen: Rainer Hörmann, der 2. Vorstand der Schweinfurter Tafel, ist im Haupt- bzw. Ehrenamt als erfahrener Ausbilder beim Bayerischen Roten Kreuz (BRK) aktiv und leitete den Kurs persönlich.

Praxisnahes Training für den Ernstfall

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Das primäre Ziel des Lehrgangs war es, den elf Teilnehmenden aus dem Laden- und Fahrdienst absolute Handlungssicherheit zu vermitteln. Hörmann zeigte einfache, hocheffektive und vor allem praktische Kniffe, um Menschen in Notsituationen oder nach Unfällen schnell beizustehen.

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Das Themenspektrum des Schulungstages war breit gefächert:

  • Wundversorgung: Wie werden lebensbedrohliche Blutungen und schwere Wunden steril und sicher versorgt?

  • Lebensrettende Sofortmaßnahmen: Richtiges Verhalten bei akuten Atemstörungen sowie bei einem Stillstand des Herz-Kreislauf-Systems.

  • Spezifische Verletzungen: Erste Hilfe bei Knochenbrüchen, Gelenkverletzungen, Verbrennungen, Hitze- und Kälteschäden sowie akuten Verätzungen und Vergiftungen.

In intensiven Praxiseinheiten drillten die Teilnehmenden immer wieder die stabile Seitenlage, die klassische Herz-Lungen-Wiederbelebung und den korrekten, angstfreien Umgang mit einem automatisierten externen Defibrillator (AED).

Mit Herzblut und Humor zum Zertifikat

Trotz der Ernsthaftigkeit der Themen kam der Humor während des Lehrgangs nicht zu kurz. Durch die lockere Art des Ausbilders verging der Schulungstag für die Beteiligten wie im Flug, es wurde viel gelacht und am Ende durften alle elf frischgebackenen Ersthelfer stolz ihr wohlverdientes Zertifikat entgegennehmen.

„Alle Teilnehmer waren mit Herzblut dabei und haben sich das Zertifikat redlich verdient. Die Arbeit in der Tafel ist so viel mehr als Tomaten einsammeln und ausgeben. Wir sind eine lebendige Gemeinschaft, in der es Spaß macht, dabei zu sein. Jeder trägt sein Stück Verantwortung. Deshalb bin auch ich so gerne ehrenamtlich für die Tafel aktiv.“

– Rainer Hörmann, BRK-Ausbilder und 2. Vorstand

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