Sicherheit im Straßenverkehr – Berauscht am Steuer

RHÖN-GRABFELD UND BAD KISSINGEN – Die unterfränkische Polizei intensiviert ihre Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit. Bereits jetzt finden regelmäßig Kontrollstellen in der gesamten Region statt, weitere sind für die kommenden Wochen und Monate vorgesehen.

Ziel ist es, Gefährdungen im Straßenverkehr frühzeitig zu erkennen und zu unterbinden. Bei Kontrollen am vergangenen Sonntag wurden gleich vier Fahrzeugführer aus dem Verkehr gezogen. In allen Fällen wurde die Weiterfahrt untersagt und Ermittlungen eingeleitet – jeweils wegen des Verdachts auf Alkohol- oder Drogeneinfluss.

In **Fladungen** kontrollierte die Polizei Mellrichstadt kurz nach Mitternacht einen 36-jährigen Autofahrer. Bei der allgemeinen Verkehrskontrolle bemerkten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch. Der Fahrer musste sich einem gerichtsverwertbaren Atemalkoholtest unterziehen. Das Ergebnis: knapp ein Promille. Die Fahrt war damit beendet und ein Verfahren nach dem Straßenverkehrsgesetz wurde eingeleitet.

In **Sondheim v. d. Rhön** hielten die Beamten einen 23-jährigen Autofahrer im Reuthweg an. Dieser zeigte typische Hinweise auf Drogenkonsum und räumte den Konsum von Marihuana ein. Nach einer angeordneten Blutentnahme wurde auch hier ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens unter Drogeneinfluss eingeleitet.

In **Bad Kissingen** fiel den Polizeibeamten ein 43-jähriger Radfahrer auf, der während der Fahrt mit dem Handy telefonierte. Bei der anschließenden Kontrolle zeigten sich ebenfalls Anzeichen für Drogenkonsum. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme. Die Ergebnisse sollen Aufschluss über Art und Menge der konsumierten Substanzen geben. Auch in diesem Fall laufen die Ermittlungen.

In **Salz** wurde ein 19-jähriger Autofahrer gegen 22:40 Uhr durch die Polizei Bad Neustadt kontrolliert. Der junge Mann zeigte drogentypische Ausfallerscheinungen und gab an, am Vortag einen Joint geraucht zu haben. Auch hier wurde die Weiterfahrt gestoppt und eine Blutentnahme durchgeführt.

Die Polizei kündigt an, auch weiterhin gezielte und verstärkte Verkehrskontrollen in ganz Unterfranken durchzuführen. Insbesondere die Fahrtüchtigkeit wird im Jahr 2025 verstärkt in den Fokus rücken. Ziel ist es, potenziell gefährliche Verkehrsteilnehmer aus dem Verkehr zu ziehen und damit die Sicherheit auf den Straßen nachhaltig zu verbessern.