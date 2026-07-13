Sicherheit im Straßenverkehr – Kontrollen in der Region – Vier Fahrer berauscht am Steuer

MELLRICHSTADT UND BAD NEUSTADT AN DER SALLE, LKR. RHÖN-GRABFELD, BAD KISSINGEN, OT HAUSEN, LKR. BAD KISSINGEN SOWIE SCHWEINFURT / INNENSTADT – Bei zahlreichen Verkehrskontrollen haben Beamte am Sonntag und Montagmorgen vier Fahrzeugführer festgestellt, die mutmaßlich unter dem Einfluss von Alkohol oder Betäubungsmitteln am Straßenverkehr teilnahmen. In allen Fällen wurde die Weiterfahrt unterbunden und Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Rollerfahrer unter Cannabiseinfluss

Am Sonntagmorgen, gegen 09:20 Uhr, führten Beamte in der Hauptstraße in Mellrichstadt eine allgemeine Verkehrskontrolle durch. Bei einem Rollerfahrer ergaben sich Hinweise auf einen möglichen Konsum von Betäubungsmitteln. Ein Schnelltest bestätigte den Verdacht, woraufhin eine Blutentnahme angeordnet und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde.

Der 37-jährige Deutsche steht im Verdacht, unter dem Einfluss von Cannabis am Straßenverkehr teilgenommen zu haben. Er musste seinen Weg anschließend zu Fuß fortsetzen.

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Alkohol und Drogenkonsum bei E-Scooter-Fahrer

Am selben Tag, gegen 13:10 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte einen 38-jährigen Deutschen, der mit einem E-Scooter in der Rederstraße in Bad Neustadt an der Saale unterwegs war.

Die Beamten stellten Anzeichen fest, die auf einen möglichen Cannabiskonsum hindeuteten. Zudem war der Mann leicht alkoholisiert. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Autofahrer unter Cannabiseinfluss

Gegen 22:10 Uhr kontrollierten Polizeibeamte einen 27-jährigen Autofahrer in der Danziger Straße in Hausen. Der afghanische Staatsangehörige zeigte drogentypische Auffälligkeiten. Ein Schnelltest erhärtete den Verdacht auf den vorherigen Konsum von Cannabisprodukten.

Die Weiterfahrt wurde unterbunden, eine Blutentnahme durchgeführt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Pkw-Fahrer verweigert Tests

Am Montagmorgen, gegen 01:00 Uhr, kontrollierte eine Streife einen 49-jährigen Autofahrer in der Schrammstraße in Schweinfurt. Bei dem Deutschen stellten die Beamten deutliche Anzeichen für einen möglichen Betäubungsmittelkonsum fest.

Entlastende Tests verweigerte der Mann. Daraufhin wurden eine Blutentnahme durchgeführt, ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt als Fahrzeugführer untersagt.

Weiterhin gezielte Verkehrskontrollen in ganz Unterfranken

Das Polizeipräsidium Unterfranken wird im Jahr 2026 die Fahrtüchtigkeit weiterhin verstärkt in den Fokus der Verkehrssicherheitsarbeit rücken. Verkehrsteilnehmer müssen daher mit weiteren Kontrollen auf unterfränkischen Straßen rechnen.

Ziel der Maßnahmen ist es, Fahrer, die unter Alkohol- oder Drogeneinfluss am Straßenverkehr teilnehmen und dadurch andere Verkehrsteilnehmer gefährden, aus dem Verkehr zu ziehen.