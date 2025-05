Sicherheit im Straßenverkehr – Kontrollstellen in Schweinfurt – 200 Fahrzeuge überprüft

SCHWEINFURT UND NIEDERWERRN, LKR. SCHWEINFURT – Bei einer groß angelegten Verkehrskontrolle am Wochenende haben Polizisten mehrerer Dienststellen rund 200 Verkehrsteilnehmer auf ihre Fahrtauglichkeit überprüft. An zwei Kontrollstellen zogen die Beamten vier Personen aus dem Verkehr, die unter dem Einfluss von Drogen standen.

Am Samstagabend arbeiteten Einsatzkräfte aus Schweinfurt, Bad Kissingen und der Kriminalpolizei zusammen und kontrollierten über sechs Stunden lang den Verkehr auf der B 303 in Richtung Euerbach und der Würzburger Straße in Richtung Oberndorf. Von rund 200 kontrollierten Fahrzeugen zeigten vier Fahrer drogentypische Ausfallerscheinungen.

Auf Höhe Niederwerrn wiesen drei Autofahrer im Alter von 22 bis 43 Jahren Anzeichen auf vorherigen Cannabiskonsum auf, was durch Schnelltests bestätigt wurde. Ihnen wurde die Weiterfahrt untersagt und Ermittlungsverfahren eingeleitet. Nach erfolgten Blutentnahmen müssen sie bei Bestätigung des Verdachts mit einem Bußgeld von 500 Euro und einem Monat Fahrverbot rechnen.

In der Würzburger Straße wurde ein 16-jähriger auf seinem Elektrokleinstfahrzeug kontrolliert. Er räumte den Konsum von Cannabis ein und durfte seine Fahrt nicht fortsetzen. Ein positives Blutergebnis wird für ihn die gleichen Konsequenzen wie für Erwachsene haben.

Das Polizeipräsidium Unterfranken kündigt an, die Fahrtüchtigkeit im Jahr 2025 noch stärker in den Fokus der Verkehrssicherheitsarbeit zu rücken und weiterhin verstärkte Verkehrskontrollen durchzuführen, um rücksichtslose Fahrer unter Alkohol- oder Drogeneinfluss aus dem Verkehr zu ziehen. Die Polizei zieht eine positive Bilanz der Kontrollaktion und betont die überwiegend positive Reaktion der Verkehrsteilnehmer auf die Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit.