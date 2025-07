Sicherheit im Straßenverkehr – Polizei kontrolliert und schreitet ein – Mehrere Verfahren eingeleitet

MAIN-RHÖN – Am vergangenen Wochenende führten Polizeibeamte im Bereich Schweinfurt, Haßfurt und Bad Kissingen erneut zahlreiche Verkehrskontrollen durch. Dabei zeigte sich, dass die Mehrheit der Verkehrsteilnehmer nüchtern und verantwortungsbewusst am Straßenverkehr teilnimmt.

Die Polizei bedankt sich ausdrücklich für den großen Zuspruch und die Unterstützung durch die Bevölkerung. Dennoch mussten die Beamten in einigen Fällen einschreiten, die Weiterfahrt berauschter Fahrzeugführer unterbinden und entsprechende Strafverfahren einleiten.

Kontrollen der Schweinfurter Polizei

Am Samstag kontrollierten Polizeibeamte in der Schweinfurter Manggasse einen 30-jährigen Mann, der unter Alkoholeinfluss stand. Gegen 01:30 Uhr wurde bei dem Fahrer eines VW starker Alkoholgeruch festgestellt, was ein freiwilliger Atemalkoholtest mit etwa 1,6 Promille bestätigte. Der Mann musste sich einer Blutentnahme unterziehen und setzte seinen Weg zu Fuß fort.

Ebenfalls am Samstag führten Polizisten in der Hauptstraße in Schonungen gegen 03:30 Uhr eine Verkehrskontrolle durch. Ein 40-jähriger VW-Fahrer zeigte drogentypische Ausfallerscheinungen, die ein Drogenschnelltest bestätigte. Nach einer Blutentnahme wurde der Mann entlassen, das Ergebnis der Untersuchung steht noch aus.

Am Sonntag gegen 19:00 Uhr meldete ein Zeuge ein Fahrzeug, das durch unsichere Schlangenlinienfahrt in Schweinfurt auffiel. Die Polizei stoppte den 56-jährigen Fahrer in der Hennebergstraße. Der Mann widersetzte sich den Anweisungen der Beamten und verhielt sich aggressiv, weshalb er gefesselt und zur Dienststelle gebracht wurde. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,5 Promille. Der Fahrer wird sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen.

Kontrollen der Bad Kissinger Polizei

Am Sonntag stellten Beamte der Bad Kissinger Polizei zwei berauschte Autofahrer fest. In Münnerstadt wurde gegen 07:40 Uhr ein 67-jähriger Dacia-Fahrer kontrolliert, der unter Drogeneinfluss stand. Ein Drogenschnelltest wies auf Cannabis hin. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und eine Blutentnahme durchgeführt. Das Ergebnis steht noch aus.

Zwischen Rottershausen und Eltingshausen kontrollierten die Beamten gegen 11:15 Uhr einen 32-jährigen BMW-Fahrer, der ebenfalls positive Anzeichen für Cannabis-Konsum zeigte. Auch hier erfolgten eine Blutentnahme und die vorläufige Sicherstellung der Weiterfahrt.

Kontrolle im Bereich Haßfurt

Am Sonntag gegen 21:00 Uhr fiel ein 24-jähriger Autofahrer in Sand a. Main durch unsichere Fahrweise auf. Die Polizei stoppte den Mann in der Knetzgauer Straße. Ein Atemalkoholtest ergab null Promille, jedoch reagierte ein Drogenschnelltest positiv auf Amphetamin. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und eine Blutentnahme veranlasst. Der Fahrer muss sich wegen Fahrens unter Drogeneinfluss verantworten.

Ausblick

Die Polizei in Unterfranken wird auch zukünftig präventiv und kontrollierend tätig sein, um betrunkene oder berauschte Fahrzeugführer vom Straßenverkehr fernzuhalten. Die Mehrheit der Verkehrsteilnehmer zeigt sich verantwortungsvoll, dennoch ist das Engagement der Polizei weiterhin unverzichtbar, um die Sicherheit auf den Straßen zu gewährleisten.