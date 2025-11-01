Auto IU
Sicherheit im Straßenverkehr – Polizeikontrollen – Einige Fahrer berauscht
MAIN-RHÖN – Die Polizei in der Region führte verstärkt Kontrollen durch, bei denen die Mehrheit der Verkehrsteilnehmer verantwortungsvoll unterwegs war. Dennoch mussten in drei Fällen berauschte Fahrer ohne notwendige Fahrerlaubnis oder stark alkoholisiert aus dem Verkehr gezogen werden.
Ohne Führerschein, dafür mit Drogen:
- Wollbach (bei Burkardroth): Am Donnerstag, gegen 15:50 Uhr, wurde der 51-jährige deutsche Fahrer einer selbstfahrenden Arbeitsmaschine gestoppt. Er besaß keine notwendige Fahrerlaubnis und zeigte drogentypische Auffälligkeiten in Bezug auf Cannabis. Die Weiterfahrt wurde untersagt, eine Blutentnahme durchgeführt und ein Verfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz eingeleitet.
- Willmers (Waldstraße): Wenige Stunden später, gegen 20:40 Uhr, wurde der Fahrer eines Golfs gestoppt. Der 47-jährige Deutsche war ebenfalls nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf gleich mehrere Betäubungsmittel. Auch hier folgten die Unterbindung der Weiterfahrt, Blutentnahme und die Einleitung eines Strafverfahrens.
Trunkenheitsfahrt:
- Knetzgau (Staatsstraße 2276): Freitagfrüh, gegen 02:00 Uhr, befuhr ein 50-jähriger rumänischer Fahrradfahrer den Radweg in Schlangenlinien. Der stark alkoholisierte Mann verweigerte einen freiwilligen Atemalkoholtest, weshalb eine Blutentnahme durchgeführt und ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet wurde.
Die Polizei betonte den großen Zuspruch und die Unterstützung aus der Bevölkerung bei ihren Kontrollmaßnahmen.
