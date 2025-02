Sicherheit im Straßenverkehr – Zahlreiche Kontrollen bei Gerolzhofen/Kolitzheim – Mehrere Verfahren eingeleitet

GEROLZHOFEN – Die Polizeiinspektion Gerolzhofen verstärkt ihre Maßnahmen zur Verkehrssicherheit und hat in den vergangenen Tagen zwei Autofahrerinnen gestoppt, die unter Drogeneinfluss am Steuer saßen. Die Beamten setzen auch weiterhin verstärkt auf Kontrollen, um die Sicherheit im Straßenverkehr zu erhöhen.

Kontrolle in Kolitzheim

Am Dienstag gegen 17:15 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife in der Schweinfurter Straße einen Pkw. Die 41-jährige Fahrerin zeigte drogentypische Auffälligkeiten. Ein Schnelltest ergab Hinweise auf den Konsum von Cannabis und Amphetamin. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und eine Blutentnahme angeordnet. Die Frau muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren verantworten.

Kontrolle in Gerolzhofen

Bereits um 15:20 Uhr wurde eine 23-jährige Autofahrerin in der Friedenstraße gestoppt. Auch sie wies Anzeichen auf Drogeneinfluss auf. Ein Drogentest bestätigte den Verdacht auf den Konsum von Cannabis. Nach der Blutentnahme durfte sie ihren Weg zu Fuß fortsetzen.

Weitere Verkehrskontrollen in Unterfranken

Die Polizei Gerolzhofen betont, dass die meisten Verkehrsteilnehmer verantwortungsvoll fahren. Dennoch wurden allein in den letzten vier Wochen sieben Personen gestoppt, die unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen standen.

„Wer sich berauscht hinters Steuer setzt, gefährdet sich und andere. Das ist nicht hinnehmbar! Daher setzen wir verstärkt auf gezielte Kontrollen und Aufklärung“, so Polizeipräsident Detlev Tolle.