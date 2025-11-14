Sicherheit im Straßenverkehr – Zahlreiche Polizeikontrollen

MAIN-RHÖN – Die Polizeibeamten in der Region haben erneut eine Vielzahl von Kontrollen im Straßenverkehr durchgeführt. In mehreren Fällen mussten die Beamten eingreifen, da der ein oder andere Fahrer berauscht am Steuer saß. In allen Fällen wurde die Weiterfahrt unterbunden und Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Kontrolle der Neustädter Polizei

Am Zollberg wurde am Mittwoch um 18:30 Uhr ein 29-jähriger Deutscher mit seinem Audi A4 kontrolliert. Im Verlauf der Kontrolle stellten die Beamten drogentypische Ausfallerscheinungen bei dem jungen Mann fest. Ein Urintest verlief positiv auf THC. Eine Blutentnahme wurde daraufhin angeordnet.

Kontrolle in Zeil am Main und Haßfurt

Durch Beamte der Polizei Haßfurt wurde am Mittwoch gegen 11:20 Uhr ein 48-jähriger Deutscher am Wildgarten in Zeil am Main kontrolliert. Da bei dem Mann drogentypische Ausfallerscheinungen zu beobachten waren und zusätzlich im Fußraum des Fahrzeugs eine kleine Menge Marihuana aufgefunden wurde, erfolgte auch hier eine Blutentnahme.

Donnerstagnacht, gegen 23:10 Uhr, stellte eine Streife der Haßfurter Polizei einen mutmaßlich alkoholisierten E-Scooter Fahrer fest. Während der Kontrolle in der Straße „Am Sterzelbach“ erbrachte ein Atemalkoholtest einen Wert von knapp einem Promille. Dies würde durch einen gerichtsverwertbaren Atemalkoholtest auf der Dienststelle bestätigt.

Kontrolle auf der A7

Gegen 14:00 Uhr am Donnerstagmittag kontrollierten Beamte der Verkehrspolizei Schweinfurt-Werneck auf der A7 an der Anschlussstelle Gramschatzer Wald einen 40 Jahre alten russischen Staatsbürger. Dieser zeigte den Beamten lediglich das Lichtbild eines russischen Führerscheins vor und stand zudem mutmaßlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Ein Schnelltest verlief positiv auf THC. Eine Blutuntersuchung soll den Verdacht nun bestätigen. Da der Mann auch nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war, muss er sich noch wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.