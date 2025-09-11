Sicherheit im Straßenverkehr – Zahlreiche Polizeikontrollen

MAIN-RHÖN – Die Polizeibeamten in der Region haben erneut eine Vielzahl von Kontrollen im Straßenverkehr durchgeführt. In mehreren Fällen mussten die Beamten eingreifen, da der ein oder andere Fahrer berauscht am Steuer saß. Auf über 3 Promille kam dabei ein Mann auf einem Fahrrad. In allen Fällen wurde die Weiterfahrt unterbunden und Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Kontrolle der Neustädter Polizei

In der Rederstraße wurde am Mittwoch um 13:05 Uhr ein 23-Jähiger auf seinem E-Scooter kontrolliert. Auf dem Fahrzeug war kein Versicherungskennzeichen angebracht. Im Verlauf der Kontrolle stellten die Beamten drogentypische Ausfallerscheinungen bei dem jungen Mann fest. Ein Urintest verlief positiv auf Amphetamin und THC. Eine Blutentnahme wurde daraufhin angeordnet.

Kontrolle in Gerolzhofen

Ebenfalls alkoholisiert war am Mittwochabend, gegen 23:05 Uhr, der 28 Jahre alte Fahrer eines Fiat. Bei der Kontrolle in der Frankenwinheimer Straße durch Beamte der Polizei Gerolzhofen gab der Mann an, zuvor Alkohol konsumiert zu haben. Ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,5 Promille.

Trauriger Spitzenreiter war bereits am Mittwochnachmittag gegen 17:55 Uhr ein 44-Jähriger auf seinem Fahrrad. Mit über drei Promille war der Mann in Zeilitzheim in der Johann-Pröschel-Straße kontrolliert worden nachdem er in einer Hofeinfahrt gestürzt war.

Kontrolle der Polizei Mellrichstadt

Mittwochabend gegen 18:46 Uhr kontrollierten Beamten der Polizei Mellrichstadt den 44 Jahre alten Fahrer eines Kleintransporters in der Klippergasse in Ostheim vor der Rhön. Auch hier gab der Fahrer an, kurz vor Fahrtantritt Alkohol konsumiert zu haben. Ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von über 0,7 Promille.

Kontrolle in Bad Königshofen

Mutmaßlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln setzte sich ein 23-Jähriger ans Steuer seines Renault Master. Bei einer Kontrolle in der Klosterstraße konnten die Beamten der Polizei Bad Königshofen drogentypische Ausfallerscheinungen feststellen. Das Ergebnis einer Blutuntersuchung ist noch abzuwarten.