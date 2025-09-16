Sicherheit im Straßenverkehr – Zwei Männer berauscht – Polizei schreitet ein

OSTHEIM V. D. RHÖN UND HÖCHHEIM, OT IRMELSHAUSEN, LKR. RHÖN-GRABFELD – Polizeibeamte aus Mellrichstadt und Bad Neustadt an der Saale haben am Montag und Dienstag zwei berauschte Fahrzeugführer aus dem Verkehr gezogen.

Beide Männer mussten ihre Fahrzeuge stehen lassen und sich Blutentnahmen unterziehen.

Autofahrer unter Cannabiseinfluss

Montagabend, gegen 18:55 Uhr, wurden Beamte der Polizei Mellrichstadt auf einen 46-jährigen Autofahrer in der Paulinenstraße in Ostheim v. d. Rhön aufmerksam. Bei der Verkehrskontrolle erkannten die Beamten Anzeichen für den vorherigen Konsum von Cannabis. Bei dem Fahrer wurde daraufhin eine Blutentnahme durchgeführt. In seinem Zustand wurde es ihm untersagt, seine Fahrt fortzusetzen. Er muss sich nun wegen einer Ordnungswidrigkeit nach dem Straßenverkehrsgesetz verantworten.

Autofahrer mit fast 1,2 Promille

Dienstagmorgen, gegen 00:20 Uhr, wurde der Fahrer eines Renault durch Beamte der PI Bad Neustadt a. d. Saale in Irmelshausen einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dem 43-jährigen Fahrer wurde Alkoholgeruch festgestellt. Ein freiwilliger Atemalkoholtest zeigte ein Ergebnis von knapp 1,2 Promille. Der Mann musste sich ebenfalls einer Blutentnahme unterziehen und musste sein Fahrzeug stehen lassen. Ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde gegen den Mann eingeleitet.