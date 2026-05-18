Sicherheit in Bad Kissingen: Gemeinsame Streifen von Ordnungsdienst und Polizei ziehen Bilanz
BAD KISSINGEN – Ein rücksichtsvolles Miteinander im öffentlichen Raum steht im Fokus der Stadt Bad Kissingen. Wie die Bilanz der gemeinsamen Kontrollen des Kommunalen Ordnungsdienstes (KOD) und der Polizeiinspektion für die Monate März und April zeigt, führen verstärkte Präsenz und gezielte Aufklärung zu einer positiven Entwicklung des Regelbewusstseins.
Insgesamt wird die Sicherheitslage als ruhig eingestuft. Besonders erfreulich: Nach verstärkten Kontrollen des Radverkehrs in der Fußgängerzone gehen inzwischen vermehrt positive Rückmeldungen aus der Bevölkerung über einen rücksichtsvolleren Umgang ein.
E-Scooter und Fahrräder: Regeln oft unklar
Ein Vorfall im April verdeutlichte die Notwendigkeit der Kontrollen: Ein Jugendlicher war mit einem E-Scooter verbotswidrig auf dem Gehweg unterwegs. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass der Fahrer zudem das Mindestalter noch nicht erreicht hatte. Die Stadt erinnert daher erneut an die geltenden Vorschriften für Elektro-Kleinstfahrzeuge:
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Mindestalter: 14 Jahre.
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Fahrweg: Ausschließlich Radwege oder Fahrbahn – Gehwege sind tabu.
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Fußgängerzone: Hier gilt ein absolutes Fahrverbot für E-Scooter und Fahrräder (Ausnahme: 18:00 Uhr bis 10:00 Uhr).
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Pflichten: Es besteht Versicherungspflicht sowie die Bindung an die allgemeinen Alkoholgrenzwerte.
Vielfältiges Aufgabengebiet des KOD
Der Kommunale Ordnungsdienst war im März an 23 und im April an 25 Tagen im gesamten Stadtgebiet sowie in den Parkanlagen präsent. Dabei ging das Einsatzspektrum weit über Verkehrskontrollen hinaus:
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Ordnungswidrigkeiten: Geahndet wurden unter anderem 38 Parkverstöße bei einer Großveranstaltung, unzulässig ausgeweitete Außenbestuhlung von Gastronomiebetrieben sowie ein illegal abgestellter Baucontainer.
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Hilfeleistung & Zivilcourage: Am Parkplatz Tattersall leisteten KOD-Mitarbeiter einem gestürzten Mann Erste Hilfe. Zudem unterstützten sie die Polizei bei der Festnahme eines Tatverdächtigen, der illegal E-Zigaretten an Minderjährige verkauft hatte.
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Soziale Fürsorge: Am Rathausplatz kümmerten sich die Einsatzkräfte um einen stark alkoholisierten und desorientierten Mann und zogen die Polizei zur weiteren Versorgung hinzu.
Enge Kooperation wird fortgesetzt
Die Stadt Bad Kissingen und die Polizei ziehen ein positives Fazit der Zusammenarbeit. Die gemeinsamen Streifen sollen weiter ausgebaut werden, um die Präsenz im Stadtgebiet hochzuhalten und die Einhaltung der Verkehrsregeln – insbesondere in der Fußgängerzone – konsequent zu überwachen. Ziel bleibt ein sicheres und angenehmes Umfeld für alle Bürgerinnen, Bürger und Gäste.
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