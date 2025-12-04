Sicherheitswacht bringt entlaufenen Husky zurück zu seinem Besitzer

WÜRZBURG / INNENSTADT – Am Dienstagnachmittag sorgte eine Streife der Sicherheitswacht der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt für eine erfreuliche Familienzusammenführung: Ein fünfjähriger Husky-Rüde, war seinem Besitzer entwischt, nachdem er in der Schustergasse die Wohnungstür aufgedrückt hatte und anschließend durch die Domstraße streifte.

Die Sicherheitswacht, die gerade auf dem Weg zum Weihnachtsmarkt war, bemerkte den freilaufenden Hund, fing ihn ein und brachte ihn zur Polizeiinspektion Würzburg-Stadt. Da keine Leine zur Hand war, improvisierten die Helfer kurzerhand mit ihrem Gürtel, um „Milo“ sicher einzufangen und zur Wache zu bringen. Dort versuchte ein verständigter Hundeführer, den Besitzer anhand des Chips ausfindig zu machen. Noch bevor weitere Recherchen notwendig wurden, erschien der glückliche Besitzer bereits auf der Wache und konnte seinen vierbeinigen Freund wieder in Empfang nehmen.

Dank des schnellen Eingreifens der Sicherheitswacht fand der kleine Ausflug des Huskys ein glückliches Ende