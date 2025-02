Sichtbares Zeichen der Solidarität mit der Ukraine am dritten Jahrestag des Kriegsbeginns

WÜRZBURG – Am 24. Februar 2022 überfiel Russland die Ukraine. Zum dritten Jahrestag des Kriegsbeginns zeigt die Stadt Würzburg heute erneut ihre Solidarität mit der Ukraine und macht auf die anhaltenden Herausforderungen des Konflikts aufmerksam.

Oberbürgermeister Christian Schuchardt hisste am Morgen die Flagge der internationalen Organisation „Mayors for Peace“ im Innenhof des Würzburger Rathauses. Das weltweite Netzwerk, dem auch Würzburg angehört, setzt sich nicht nur für die Abschaffung von Atomwaffen ein, sondern auch für ein friedliches Miteinander.

Oberbürgermeister Schuchardt betonte: „In diesen schwierigen Zeiten stehen wir fest an der Seite unserer ukrainischen Freunde. Das Hissen der Flagge ist ein Zeichen des Zusammenhalts und soll Hoffnung machen auf eine Zukunft des Landes.“

Würzburg pflegt eine enge Partnerschaft mit den ukrainischen Städten Lviv und Lutsk. Zahlreiche gesellschaftliche Projekte und Initiativen leisten Unterstützung während des Krieges und fördern den Frieden sowie den Wiederaufbau der Ukraine. Denn die verheerenden Auswirkungen des Konflikts erfordern eine umfassende Wiederherstellung der Infrastruktur, Wirtschaft und des sozialen Gefüges des Landes.

Die Organisation Mayors for Peace wurde 1982 vom damaligen Bürgermeister von Hiroshima gegründet. Heute gehören dem Netzwerk mehr als 8.390 Städte in 166 Ländern an, darunter 895 Städte in Deutschland.