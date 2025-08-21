Sie lebten mitten unter uns: Initiative gegen das Vergessen mit Zweitauflage der letzten drei Veröffentlichungen
SCHWEINFURT – Aufgrund der erfreulich hohen Nachfrage hat die Initiative gegen das Vergessen Schweinfurt zweite Auflagen von drei ihrer Bücher zur Zeit des Nationalsozialismus veröffentlicht. Die Werke, die sich mit einer humanitären Widerstandsgruppe, den jüdischen Opfern des Holocausts in Schweinfurt und einem aus der Stadt stammenden Anarchisten befassen, sind ab sofort wieder in der Buchhandlung Collibri erhältlich.
Das Buch über die Widerstandsgruppe „Gelbe Birke“, die von dem Wehrmachtssoldaten Andreas Bauer gegründet wurde, ist in seiner Neuauflage um zwei Kapitel erweitert. Autor Hannes Helferich konnte die bisher unbekannte Nachkriegskorrespondenz von Bauer mit einem französischen Kriegsgefangenen verarbeiten, die die noch lebende Tochter Bauers nach der Erstveröffentlichung entdeckt hatte. Die „Gelbe Birke“ kümmerte sich um die Versorgung von Zwangsarbeitern und Kriegsgefangenen.
Zeitgleich mit der Kunstinstallation zum Gedenken an die 75 ermordeten Schweinfurter Jüdinnen und Juden erschien das Gedenkbuch „Sie lebten mitten unter uns“, ebenfalls von Hannes Helferich, gemeinsam mit Johanna Bonengel. Die überarbeitete 207-seitige zweite Auflage beleuchtet die Geschichte der Juden in Schweinfurt und erzählt die Lebensgeschichten der Opfer. „In einer Zeit des grassierenden Antisemitismus ist das Zurückblicken wichtiger denn je“, erklärt Bonengel.
Auch die zweite Auflage über das Leben und Wirken des Schweinfurter Anarchisten und Antimilitaristen Wilhelm Wehner wurde von Autor Norbert Lenhard überarbeitet. Das Buch zeichnet das politische Leben des Werkzeugschleifers nach, der 1916 der erste Kriegsdienstverweigerer in Schweinfurt war und hier 1919 die Räterepublik ausrief. Die Neuauflage enthält auch Beiträge von den Gastautoren Helge Döhring und Gisela Notz.
Die Bücher können bei der Initiative unter www.initiative-gegen-das-vergessen.de bestellt oder über die jeweilige ISBN-Nummer geordert werden.
