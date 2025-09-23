Sieg im ersten Heimspiel mühsam erkämpft
SCHWEINFURT – Die Schnüdel Mädels haben ihr erstes Heimspiel der Saison gegen die DJK Würzburg mit 1:0 gewonnen. Obwohl sich die Mannschaft vorgenommen hatte, das Spiel zu dominieren, kam es anders als geplant. Die Schweinfurterinnen taten sich schwer und konnten erst in der Schlussphase das erlösende Siegtor erzielen.
In der ersten Halbzeit übernahmen zunächst die Würzburgerinnen das Kommando, auch wenn es auf beiden Seiten kaum nennenswerte Torchancen gab. Die größte Möglichkeit für Schweinfurt hatte Antonia Heider, als sie in der achten Minute einen Lupfer über die zu weit vor ihrem Tor stehende Torhüterin Lina Popp setzte, der jedoch am Tor vorbeiging. Auch kurz vor der Halbzeit konnte Popp einen weiteren Versuch von Heider parieren, sodass es mit einem torlosen 0:0 in die Pause ging.
Nach dem Seitenwechsel wurden die Schnüdel Mädels spielbestimmender und erarbeiteten sich einige Möglichkeiten. Allerdings agierten sie oft zu hektisch in ihren Spielzügen, was die DJK Würzburg durch gefährliche Konter immer wieder ins Spiel brachte. Die Erlösung kam schließlich in der 82. Minute, als Jonna Brehm einen genialen Pass auf Antonia Heider spielte. Dieses Mal gelang Heider der Lupfer über die Gästetorhüterin hinweg zum 1:0. In der letzten Minute wurde es noch einmal brenzlig, doch der Freistoß der Würzburgerinnen aus 20 Metern ging über das Tor.
Nach dem Abpfiff war die Erleichterung über den knappen Sieg groß. Spielerisch gibt es noch Luft nach oben, doch die drei Punkte und die „Null“ hinten sind ein wichtiger Erfolg für die Mannschaft.
